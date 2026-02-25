ترامب يُوقع على «كرافتة» سيناتور أمريكي تحمل صورته الشخصية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء على "كرافتة" لمسئول تحمل صورته الشخصية، على هامش إلقاء خطاب الاتحاد أمام مجلس النواب.

وشعر ترامب بالبهجة عندما رأي عضواً في الكونجرس الأمريكي يرتدي ربطة عنق تحمل نقشاً يحمل اسمه.

وقال ترامب "أوه، انظروا إلى هذا الرجل! تعجبني ربطة عنقه! أعطني تلك الربطة!".

قدّم الرئيس ترامب وسام الشرف، وهو أعلى وسام عسكري في الولايات المتحدة، إلى رئيس الضباط إريك سلوفر الذي أُصيب في الغارة التي استهدفت القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في كاركاس بداية شهر يناير الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي خلال خطاب حالة الاتحاد إن هناك "أبطالًا كثيرين" في عملية القبض على مادورو، مضيفا "ستخلد بطولات هذا المحارب في تلك الليلة في سجلات الشجاعة العسكرية الخالدة".

وأوضح ترامب أن سلوفر كان يقود أول مروحية شينوك هبطت على مجمع مادورو العسكري في منتصف الليل، وأُصيب إصابة بالغة في ساقه وفخذه" أثناء استعداده للهبوط.