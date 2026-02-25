طالبت وزارة الخارجية الأمريكية كييف بوقف الهجمات على المصالح الأمريكية، وفقًا لما صرحت به أولجا ستيفانيشينا، سفيرة أوكرانيا لدى واشنطن.

أوضحت ستيفانيشينا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذرت كييف من أن غارات القوات المسلحة الأوكرانية على منشأة نفطية روسية في البحر الأسود أواخر عام 2025 كان لها تأثير على الاستثمارات الأمريكية في كازاخستان.

وقالت ستيفانيشينا في مقابلة مع شبكة CNN: "لقد سمعنا من وزارة الخارجية أنه ينبغي علينا الامتناع عن الهجمات على المصالح الأمريكية".

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "ذا ناشونال إنترست" أن هجمات القوات المسلحة الأوكرانية قرب نوفوروسيسك أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة.