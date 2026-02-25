ناقد فني: البطل الشعبي يُواصل أسر قلوب الجمهور رغم تكراره في دراما رمضان

قال أندرو محسن، الناقد الفني، إنّ شخصية البطل الشعبي لا تزال تحتفظ بجاذبيتها لدى الجمهور رغم تكرارها عبر المواسم الرمضانية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلاميين محمد جاد وآية الكفوري، مقدمي برنامج "رمضان القاهرة" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السبب الرئيس يكمن في قرب البطل من الناس، فهو غالبًا ينحدر من بيئة شعبية ويخوض رحلة صعود أو انتقام تعكس صراعات مألوفة للمشاهدين، مما يعزز الفضول لمعرفة مصيره في الحلقات الأولى.

وتابع أن الجمهور ينجذب إلى البطل الذي يستطيع استرداد كرامته أو تحقيق العدالة، خصوصًا إذا كان يمثل شريحة كبيرة من الطبقة العاملة أو المناطق الشعبية، ما يجعل شخصية البطل الشعبي عنصرًا أساسيًا في نجاح الأعمال الدرامية الرمضانية.

ورأى أندرو محسن أن موسم رمضان الحالي شهد مبالغة واضحة في تصوير البطل الشعبي، من خلال التركيز على القوة البدنية، والذكاء الحاد، والجاذبية الشخصية، مع إظهار إعجاب جميع الشخصيات النسائية به.

وأكد أن هذه المحاولات تعكس رغبة صانعي المسلسلات في إنتاج نسخة مثالية من البطل الشعبي، لكنها قد تبعده عن واقعية الثقافة الشعبية التي يمثلها.

