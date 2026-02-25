الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يمنع دخول المساعدات والبيوت المتنقلة للقطاع

كشف الدفاع المدني بغزة عن منع الاحتلال دخول المساعدات والبيوت المتنقلة للقطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكد الدفاع المدني بغزة أن القطاع يواجه كارثة إنسانية متصاعدة نتيجة استمرار القصف وسقوط ضحايا مدنيين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,073 شهيدا، و171,756 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.



و أوضحت الوزارة أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى اللحظة: 7 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



و أشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 / أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 615، وإجمالي الإصابات إلى 1,658، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.