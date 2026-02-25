قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الخارجية تتابع احتياجات المصريين بالخارج وتكثف جهود تيسير الخدمات المقدمة لهم

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية
الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية
فرناس حفظي

تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج باهتمام بالغ شؤون جميع المصريين بالخارج، وتحرص على تكثيف التواصل معهم بكل الوسائل المباشرة وغير المباشرة، والاستماع لاحتياجاتهم والوقوف على مطالبهم والتعرف على آرائهم، وذلك في إطار نهج حكومي متكامل تشارك فيه أجهزة الدولة المعنية بصورة حثيثة ومنسقة لضمان سرعة الاستجابة لأية مطالب أو شكاوى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير الرعاية الكاملة للمصريين بالخارج، وتعزيز روابطهم مع الوطن، وتيسير معاملاتهم، والاستجابة الفاعلة لتطلعاتهم.


وفي هذا الإطار، تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج بشكل مستمر جهود التجاوب مع طلبات المصريين بالخارج، والاهتمام بشواغلهم، وما عبروا عنه من آراء واقتراحات في الفترة الأخيرة، سواء بشأن الخدمات والمعاملات التي يتم إنجازها من خلال التعاون مع الجهات المعنية بالدولة، أو ما يواجه بعضهم في علاقاتهم الوظيفية مع جهات عملهم في مصر، وكذلك في قطاع التعليم العالي والإعارات، حيث تواصل الوزارة متابعة ما يتم إحرازه من تقدم في هذا الخصوص بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الحرص على تيسير الإجراءات والتعامل مع أية شواغل تُطرح في هذا الشأن، إضافة إلى ما طرحوه من أفكار بشأن تجديد بعض المبادرات المخصصة لهم أو إيجاد تيسيرات بديلة لها.

كما أصدر وزير الخارجية توجيهاته إلى السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، من أجل متابعة التنفيذ الدقيق للمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة، والحل الفوري للمشكلات التي تواجه بعض المواطنين بالخارج أثناء التطبيق العملي لهذه المبادرات، ودراسة إطلاق مراحل أخرى منها، مثل مبادرات "بيتك في مصر" في مجال الإسكان والعقارات للمصريين بالخارج، ومبادرة "افتح حسابك في مصر" التي تتيح للمواطنين بالخارج فتح حسابات في البنوك الوطنية المصرية من خلال تصديق مستندات فتح الحسابات في بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية، ومبادرة "مزراعك في مصر" التي أتاحت للمصريين بالخارج فرص الاستثمار في المناطق الزراعية الجديدة، ومبادرة "تأمينك في مصر" التي تضمنت مضاعفة المزايا التأمينية المتاحة أمام أبناء الوطن في الخارج.

وطالب الوزير بسرعة إطلاق وتنفيذ المبادرات الأخرى التي تم التوافق بشأنها بالتنسيق الكامل مع مختلف أجهزة ووزارات الدولة المعنية، مثل مبادرة "تحديث البيانات البنكية من الخارج"، ومبادرة "مدرستك في مصر" لإطلاق فصول رقمية تفاعلية عن بُعد لتدريس المناهج المصرية لأبناء المصريين بالخارج وتعزيز الانتماء والوعي الوطني لديهم، ومبادرة "جامعتك في مصر" التي توفر فرص تعليم عالٍ متميز بتكلفة مخفضة لأبناء المصريين بالخارج، خاصة في التخصصات التي يصعب استيعاب كافة الراغبين بدراستها في الجامعات الحكومية.

كما وجه وزير الخارجية بالإعداد الجيد والمبكر للنسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج المقرر عقده يومي 2 و3 أغسطس 2026 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، كي يتضمن جلسات وورش عمل تناقش كافة اهتمامات ومشكلات وتطلعات المصريين بالخارج، بحضور الوزراء وكبار المسؤولين، من أجل الخروج بمقررات عملية وحلول واقعية تلبي احتياجات هذا الجزء العزيز من أبناء الشعب المصري المقيمين بالخارج.

كما وجه وزير الخارجية كافة قطاعات الوزارة والبعثات بالخارج بمواصلة جهود تيسير معاملات المصريين بالخارج، وحسن معاملة المواطنين وسرعة إنهاء معاملاتهم القنصلية، فضلًا عن مواصلة العمل على استكمال رقمنة الخدمات القنصلية، والحرص التام على متابعة شؤون الجاليات المصرية بالخارج باعتبارها أحد أهم أهداف التمثيل الدبلوماسي المصري بالخارج، وأحد أبرز واجبات كافة العاملين بالسفارات المصرية بالخارج، ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الخصوص والتعامل معها بالحسم والسرعة الواجبين.

