خدمات

هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب
خالد يوسف

يبحث العديد من المواطنين عن موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25 فبراير، سابع أيام رمضان، لمعرفة موعد الإفطار، وكذلك يبحثون عن موعد صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب وصلاة التراويح اليوم

وفقًا لإمساكية شهر رمضان 2026، تكون مدة الصيام اليوم الأربعاء السابع من رمضان و25 فبراير نحو 13 ساعة و12 دقيقة، ويكون موعد أذان المغرب «موعد الإفطار» في تمام الساعة 5:51 مساءً، كما يُؤذَّن لصلاة العشاء في تمام الساعة 7:08، وتبدأ صلاة التراويح عقب الانتهاء من صلاة العشاء.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

ـ موعد صلاة الفجر: 4:59 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:25 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:08 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:24 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:51 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:08 م.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

ـ موعد صلاة الفجر: 5:00 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:26 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:09 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:25 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:52 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:10 م.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القليوبية

- موعد صلاة الفجر اليوم في تمام الساعة 5:00 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر اليوم في تمام الساعة 12:08 ظهرًا.

- موعد صلاة العصر اليوم في تمام الساعة 3:23 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب اليوم في تمام الساعة 5:50 مساءً.

- موعد صلاة العشاء اليوم في تمام الساعة 7:08 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

ـ موعد صلاة الفجر: 5:04 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:31 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:13 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:28 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:55 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:14 م.

إمساكية شهر رمضان المبارك

ـ 7 رمضان (الأربعاء 25 فبراير): الفجر 04:59 - المغرب 05:51 - السحور 02:39 - الإمساك 04:39.

ـ 8 رمضان (الخميس 26 فبراير): الفجر 04:58 - المغرب 05:52 - السحور 02:38 - الإمساك 04:38.

ـ 9 رمضان (الجمعة 27 فبراير): الفجر 04:57 - المغرب 05:52 - السحور 02:37 - الإمساك 04:37.

ـ 10 رمضان (السبت 28 فبراير): الفجر 04:56 - المغرب 05:53 - السحور 02:36 - الإمساك 04:36.

ـ 11 رمضان (الأحد 1 مارس): الفجر 04:55 - المغرب 05:54 - السحور 02:35 - الإمساك 04:35.

ـ 12 رمضان (الاثنين 2 مارس): الفجر 04:54 - المغرب 05:55 - السحور 02:34 - الإمساك 04:34.

ـ 13 رمضان (الثلاثاء 3 مارس): الفجر 04:52 - المغرب 05:55 - السحور 02:32 - الإمساك 04:32.

ـ 14 رمضان (الأربعاء 4 مارس): الفجر 04:51 - المغرب 05:56 - السحور 02:31 - الإمساك 04:31.

ـ 15 رمضان (الخميس 5 مارس): الفجر 04:50 - المغرب 05:57 - السحور 02:30 - الإمساك 04:30.

ـ 16 رمضان (الجمعة 6 مارس): الفجر 04:49 - المغرب 05:57 - السحور 02:29 - الإمساك 04:29.

ـ 17 رمضان (السبت 7 مارس): الفجر 04:48 - المغرب 05:58 - السحور 02:28 - الإمساك 04:28.

ـ 18 رمضان (الأحد 8 مارس): الفجر 04:47 - المغرب 05:59 - السحور 02:27 - الإمساك 04:27.

ـ 19 رمضان (الاثنين 9 مارس): الفجر 04:46 - المغرب 05:59 - السحور 02:26 - الإمساك 04:26.

ـ 20 رمضان (الثلاثاء 10 مارس): الفجر 04:45 - المغرب 06:00 - السحور 02:25 - الإمساك 04:25.

ـ 21 رمضان (الأربعاء 11 مارس): الفجر 04:43 - المغرب 06:01 - السحور 02:23 - الإمساك 04:23.

ـ 22 رمضان (الخميس 12 مارس): الفجر 04:42 - المغرب 06:01 - السحور 02:22 - الإمساك 04:22.

ـ 23 رمضان (الجمعة 13 مارس): الفجر 04:41 - المغرب 06:02 - السحور 02:21 - الإمساك 04:21.

ـ 24 رمضان (السبت 14 مارس): الفجر 04:40 - المغرب 06:02 - السحور 02:20 - الإمساك 04:20.

ـ 25 رمضان (الأحد 15 مارس): الفجر 04:38 - المغرب 06:03 - السحور 02:18 - الإمساك 04:18.

ـ 26 رمضان (الاثنين 16 مارس): الفجر 04:37 - المغرب 06:04 - السحور 02:17 - الإمساك 04:17.

ـ 27 رمضان (الثلاثاء 17 مارس): الفجر 04:36 - المغرب 06:04 - السحور 02:16 - الإمساك 04:16.

ـ 28 رمضان (الأربعاء 18 مارس): الفجر 04:35 - المغرب 06:05 - السحور 02:15 - الإمساك 04:15.

ـ 29 رمضان (الخميس 19 مارس): الفجر 04:33 - المغرب 06:06 - السحور 02:13 - الإمساك 04:13.

دعاء الصائم عند الإفطار

يستحب للصائم عند الإفطار أن يبدأ بـ «بسم الله»، ثم يردد الدعاء: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله يا واسع الفضل»

كما يمكن الاستعانة بالدعاء التالي: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ولوالدي وللمسلمين جميعا يوم يقوم الحساب».

