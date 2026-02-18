إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواقيت الصيام والصلوات كاملة

إمساكية رمضان 2026 في مصر .. تتصدر إمساكية شهر رمضان 2026 في مصر ومختلف الدول العربية اهتمامات ملايين المسلمين، تزامنًا مع حلول الشهر الكريم غدًا، الذي يحمل أجواء روحانية خاصة ينتظرها الجميع من عام لآخر، حيث يبحث المواطنون عن أدق تفاصيل مواعيد الصيام والصلوات اليومية لتنظيم عباداتهم وأعمالهم طوال أيام الشهر المبارك.

أهمية إمساكية رمضان 2026 في تنظيم يوم الصائم

تعد الإمساكية المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه المسلمون خلال شهر رمضان، إذ توفر جدولًا دقيقًا يشمل مواعيد السحور والإمساك، إلى جانب مواقيت الصلوات الخمس، وهي الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما يساعد الصائم على ترتيب يومه وفق توقيتات محددة وواضحة.

وتزداد أهمية الإمساكية مع اختلاف عدد ساعات الصيام من يوم لآخر، حيث تتغير مواعيد الأذان تدريجيًا، ما يجعل متابعة الإمساكية أمرًا ضروريًا لضبط مواعيد الإفطار والسحور بدقة.

موعد بداية شهر رمضان 2026 رسميًا

وأعلن الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، أن يوم الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال مساء الثلاثاء، ليكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان 1447 هجريًا، وفق ما أعلنته الجهات المختصة.

موعد أذان المغرب وأول يوم صيام في رمضان 2026

بحسب إمساكية شهر رمضان، يأتي موعد أذان المغرب في أول أيام الشهر الكريم عند الساعة 5:45 مساءً، بينما يبدأ وقت الصيام من أذان الفجر في الساعة 5:06 صباحًا، وهو ما يعني أن عدد ساعات الصيام في أول يوم يمتد لساعات طويلة نسبيًا.

كما تشمل المواقيت في اليوم الأول الآتية الشروق في تمام الساعة 6: 33 صباحًا، والظهر عند 12:09 مساءً، والعصر عند 3:20 مساءً، والعشاء في الساعة 7:03 مساءً، وهي مواقيت ثابتة تمثل بداية جدول الصيام لهذا العام.

إمساكية رمضان 2026 الأيام الأولى بالتفصيل

تشير الإمساكية إلى تغير تدريجي في مواعيد الإمساك والأذان خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، إذ يأتي اليوم الثاني بمواعيد الإمساك عند 4:55 صباحًا، والفجر 5:05 صباحًا، والمغرب 5:46 مساءً، بينما يسجل اليوم الثالث الإمساك عند 4:54 صباحًا، والفجر 5:04 صباحًا، والمغرب 5:47 مساءً.

أما اليوم الرابع فيبدأ الإمساك عند 4:53 صباحًا والفجر 5:03 صباحًا والمغرب 5:47 مساءً، ويستمر التغير التدريجي حتى اليوم الخامس الذي يشهد الإمساك عند 4:53 صباحًا والفجر 5:03 صباحًا والمغرب 5:48 مساءً.

مواقيت الصلوات في منتصف شهر رمضان 2026

مع الوصول إلى منتصف الشهر الكريم، تتقدم مواعيد الإمساك بشكل ملحوظ، حيث يسجل اليوم الخامس عشر الإمساك عند 4:43 صباحًا، والفجر 4:53 صباحًا، بينما يكون المغرب في الساعة 5:55 مساءً، مع استمرار تغير باقي المواقيت تدريجيًا.

وفي اليوم السادس عشر يكون الإمساك عند 4:42 صباحًا والفجر 4:52 صباحًا والمغرب 5:56 مساءً، بينما يصل اليوم السابع عشر إلى الإمساك عند 4:40 صباحًا والفجر 4:50 صباحًا والمغرب 5:57 مساءً.

مواعيد الإفطار في الأيام الأخيرة من رمضان 2026

تواصل مواعيد الصيام تغيرها في النصف الثاني من الشهر، حيث يسجل اليوم العشرون الإمساك عند 4: 37 صباحًا والفجر 4: 47 صباحًا والمغرب 5: 59 مساءً، فيما يصل اليوم الثاني والعشرون إلى موعد المغرب عند 6: 00 مساءً.

وفي الأيام الأخيرة، وتحديدًا اليوم الثامن والعشرين، يكون الإمساك عند 4: 27 صباحًا والفجر 4: 37 صباحًا والمغرب 6: 04 مساءً، بينما يسجل اليوم التاسع والعشرون الإمساك عند 4: 26 صباحًا والفجر 4: 36 صباحًا والمغرب 6: 04 مساءً.

أما اليوم الثلاثون من شهر رمضان 2026، فيبدأ الإمساك عند 4: 25 صباحًا والفجر 4: 35 صباحًا، ويحين موعد أذان المغرب عند الساعة 6: 05 مساءً، ليختتم الشهر الكريم بمواعيد صيام متقاربة في نهايته.

كيفية تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر

يمكن للمواطنين تحميل إمساكية شهر رمضان 2026 بسهولة عبر الموقع الرسمي لـ الهيئة العامة للمساحة المصرية، حيث توفر الإمساكية لجميع محافظات الجمهورية، بما يتيح لكل مواطن معرفة المواقيت الدقيقة حسب موقعه الجغرافي.

وتعد هذه الخدمة من أهم الوسائل التي تساعد المواطنين على متابعة مواعيد الصلاة والصيام بشكل يومي دون الحاجة إلى البحث المستمر، خاصة مع توافرها بصيغ إلكترونية سهلة الاستخدام.

دقة المواقيت وأهمية الالتزام بالإمساكية

تعتمد إمساكية رمضان على حسابات فلكية دقيقة تراعي فروق التوقيت بين المحافظات، وهو ما يجعل الالتزام بها أمرًا ضروريًا لضمان صحة الصيام وأداء العبادات في أوقاتها المحددة.

ويؤكد المختصون أن متابعة الإمساكية بشكل يومي يساعد على تجنب الأخطاء في توقيتات الإفطار والسحور، خاصة في ظل التغير اليومي الذي تشهده مواقيت الصلاة خلال الشهر الكريم.

إقبال متزايد على البحث عن إمساكية رمضان 2026

تشهد محركات البحث خلال هذه الفترة إقبالًا كبيرًا من المستخدمين للبحث عن إمساكية رمضان 2026، خاصة مع اقتراب بداية الشهر، إذ يسعى الجميع لمعرفة مواعيد الصيام بدقة والاستعداد لهذا الموسم الروحاني.

ويعكس هذا الاهتمام أهمية الإمساكية كجزء أساسي من حياة المسلمين خلال رمضان، إذ لا يقتصر دورها على تحديد المواقيت فقط، بل تمتد لتكون دليلًا يوميًا ينظم إيقاع الحياة طوال الشهر الكريم.