هل هاتفك منهم.. تحديث One UI 8.5 يصل إلى تلك الأجهزة

الأسبوع المقبل، حافل بالإثارة لعشاق سامسونج، حيث تستعد العلامة التجارية لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26. ستُطرح هذه الأجهزة الجديدة بنظام One UI 8.5، الذي يُقدم تغييرات بصرية رائعة، بالإضافة إلى العديد من الميزات الجديدة والتحسينات الشاملة للنظام.

على عكس معظم التحديثات التدريجية لواجهة المستخدم One UI، سيتم إطلاق تحديث One UI 8.5 لمجموعة واسعة من أجهزة Galaxy، بما في ذلك الهواتف الذكية الاقتصادية والمنخفضة التكلفة.

الآن، ومع تبقي أسبوع واحد فقط على إطلاقها، يُعد هذا الوقت مناسبًا لمراجعة ما نعرفه حتى الآن، بما في ذلك تفاصيل الأجهزة المتوافقة، وجدول الإصدار، والتغييرات الرئيسية.

أجهزة سامسونج المؤهلة لتحديث One UI 8.5

رغم تأكيد إطلاق واجهة المستخدم One UI 8.5 مع سلسلة هواتف Galaxy S26، لم تكشف سامسونج بعد عن قائمة الأجهزة المتوافقة.

ومع ذلك، واستنادًا إلى الإصدارات التجريبية التي تم رصدها حتى الآن، فمن الآمن القول إن تحديث One UI 8.5 سيأتي إلى كل جهاز Galaxy تلقى تحديث One UI 8.0 أو تم إطلاقه معه.

-سلسلة هواتف Galaxy S: Galaxy S25، S25+، S25 Ultra، S25 FE، S25 Edge S24، S24+، S24 Ultra، S24 FE، S23، S23+، S23 Ultra، S23 FE، S22، S22+، S22 Ultra، S21 FE



-سلسلة هواتف جالاكسي زد: جالاكسي زد تراي فولد، زد فولد 7، زد فليب 7، زد فولد إس إي، زد فولد 6، زد فليب 6، زد فولد 5، زد فليب 5، زد فولد 4، زد فليب 4



-سلسلة أجهزة Galaxy Tab: Galaxy Tab S11، Tab S11 Ultra، Tab S10+Tab S10 Ultra، Tab S10 Lite، Tab S10 FE، Tab S10 FE+، Tab S9، Tab S9+، Tab S9 Ultra، Tab S9 FE، S9 FE+، Tab S8، Tab S8+، Tab S8 Ultra، Tab S6 Lite (2024)، Tab A11، Tab A11+، Tab A9، Tab A9+، Tab Active 5، Tab Active 5 Pro

-سلسلة Galaxy A: Galaxy A73، A56، A55، A54، A53، A36، A35، A34، A33، A26، A25، A24، A17 (LTE و5G)، A16 (LTE و5G)، A15 (LTE و5G)، A07 (LTE و5G)، A06 (LTE و5G)



-سلسلة جالاكسي F: F56، F55، F54، F36، F34، F17، F16، F15، F07، F06



-سلسلة جالاكسي إم: جالاكسي إم 56، إم 55، إم 55 إس، إم 54، إم 53، إم 36، إم 35، إم 34، إم 33، إم 17، إم 16، إم 15، إم 07، إم 06

سلسلة هواتف Galaxy XCover: Galaxy XCover 7 و XCover 7 Pro



تحديث One UI 8.5

في السياق نفسه تبدأ سامسونج عادةً بطرح أحدث إصدار من نظام التشغيل One UI لأجهزة Galaxy القديمة بعد أسابيع قليلة من إطلاقه الأولي. وتشير التقارير إلى أن طرح One UI 8.5 قد يبدأ في النصف الثاني من مارس 2026، بدءًا بالطرازات المتميزة مثل Galaxy S25.

أما بالنسبة لبرنامج One UI 8.5 التجريبي، فقد بدأ العمل به منذ ديسمبر، ولكنه متاح فقط لسلسلة Galaxy S25 وللأسف، لا تنوي الشركة توسيعه ليشمل أجهزة أخرى. قد يعني هذا إصدارًا مستقرًا مباشرًا لأجهزة Galaxy الأخرى.



تأمل سامسونج في إكمال طرح واجهة المستخدم One UI 8.5 بحلول الربع الثاني من عام 2026، حيث تشير التقارير إلى أن الشركة تخطط لإطلاق واجهة المستخدم One UI 9.0 (المبنية على نظام Android 17) على الهواتف القابلة للطي القادمة، Galaxy Z Fold 8 و Galaxy Z Flip 8، في يوليو 2026.

تحسينات في تحديث One UI 8.5

لا تزال واجهة المستخدم One UI 8.5 مبنية على نظام Android 16، ولكنها تستخدم إصدارًا أحدث (QPR2)، مما يسمح لشركة سامسونج بتضمين ميزات متقدمة على مستوى النظام.