قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم.. تحديث One UI 8.5 يصل إلى تلك الأجهزة

إطلاق تحديث One UI 8.5
إطلاق تحديث One UI 8.5
لمياء الياسين

 الأسبوع المقبل، حافل بالإثارة لعشاق سامسونج، حيث تستعد العلامة التجارية لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26. ستُطرح هذه الأجهزة الجديدة بنظام One UI 8.5، الذي يُقدم تغييرات بصرية رائعة، بالإضافة إلى العديد من الميزات الجديدة والتحسينات الشاملة للنظام.

على عكس معظم التحديثات التدريجية لواجهة المستخدم One UI، سيتم إطلاق تحديث One UI 8.5 لمجموعة واسعة من أجهزة Galaxy، بما في ذلك الهواتف الذكية الاقتصادية والمنخفضة التكلفة. 

الآن، ومع تبقي أسبوع واحد فقط على إطلاقها، يُعد هذا الوقت مناسبًا لمراجعة ما نعرفه حتى الآن، بما في ذلك تفاصيل الأجهزة المتوافقة، وجدول الإصدار، والتغييرات الرئيسية.

أجهزة سامسونج المؤهلة لتحديث One UI 8.5


أجهزة سامسونج المؤهلة لتحديث One UI 8.5

رغم تأكيد إطلاق واجهة المستخدم One UI 8.5 مع سلسلة هواتف Galaxy S26، لم تكشف سامسونج بعد عن قائمة الأجهزة المتوافقة. 

ومع ذلك، واستنادًا إلى الإصدارات التجريبية التي تم رصدها حتى الآن، فمن الآمن القول إن تحديث One UI 8.5 سيأتي إلى كل جهاز Galaxy تلقى تحديث One UI 8.0 أو تم إطلاقه معه.

-سلسلة هواتف Galaxy S: Galaxy S25، S25+، S25 Ultra، S25 FE، S25 Edge S24، S24+، S24 Ultra، S24 FE، S23، S23+، S23 Ultra، S23 FE، S22، S22+، S22 Ultra، S21 FE


-سلسلة هواتف جالاكسي زد: جالاكسي زد تراي فولد، زد فولد 7، زد فليب 7، زد فولد إس إي، زد فولد 6، زد فليب 6، زد فولد 5، زد فليب 5، زد فولد 4، زد فليب 4
 

-سلسلة أجهزة Galaxy Tab: Galaxy Tab S11، Tab S11 Ultra، Tab S10+Tab S10 Ultra، Tab S10 Lite، Tab S10 FE، Tab S10 FE+، Tab S9، Tab S9+، Tab S9 Ultra، Tab S9 FE، S9 FE+، Tab S8، Tab S8+، Tab S8 Ultra، Tab S6 Lite (2024)، Tab A11، Tab A11+، Tab A9، Tab A9+، Tab Active 5، Tab Active 5 Pro
-سلسلة Galaxy A: Galaxy A73، A56، A55، A54، A53، A36، A35، A34، A33، A26، A25، A24، A17 (LTE و5G)، A16 (LTE و5G)، A15 (LTE و5G)، A07 (LTE و5G)، A06 (LTE و5G)


-سلسلة جالاكسي F: F56، F55، F54، F36، F34، F17، F16، F15، F07، F06
 

-سلسلة جالاكسي إم: جالاكسي إم 56، إم 55، إم 55 إس، إم 54، إم 53، إم 36، إم 35، إم 34، إم 33، إم 17، إم 16، إم 15، إم 07، إم 06
سلسلة هواتف Galaxy XCover: Galaxy XCover 7 و XCover 7 Pro


تحديث One UI 8.5

في السياق نفسه تبدأ سامسونج عادةً بطرح أحدث إصدار من نظام التشغيل One UI لأجهزة Galaxy القديمة بعد أسابيع قليلة من إطلاقه الأولي. وتشير التقارير إلى أن طرح One UI 8.5 قد يبدأ في النصف الثاني من مارس 2026، بدءًا بالطرازات المتميزة مثل Galaxy S25.

أما بالنسبة لبرنامج One UI 8.5 التجريبي، فقد بدأ العمل به منذ ديسمبر، ولكنه متاح فقط لسلسلة Galaxy S25 وللأسف، لا تنوي الشركة توسيعه ليشمل أجهزة أخرى. قد يعني هذا إصدارًا مستقرًا مباشرًا لأجهزة Galaxy الأخرى.


تأمل سامسونج في إكمال طرح واجهة المستخدم One UI 8.5 بحلول الربع الثاني من عام 2026، حيث تشير التقارير إلى أن الشركة تخطط لإطلاق واجهة المستخدم One UI 9.0 (المبنية على نظام Android 17) على الهواتف القابلة للطي القادمة، Galaxy Z Fold 8 و Galaxy Z Flip 8، في يوليو 2026.

تحسينات في تحديث  One UI 8.5

لا تزال واجهة المستخدم One UI 8.5 مبنية على نظام Android 16، ولكنها تستخدم إصدارًا أحدث (QPR2)، مما يسمح لشركة سامسونج بتضمين ميزات متقدمة على مستوى النظام. 

تحديث سامسونج ون يو آي 85 أجهزة Galaxy الهواتف الذكية الهواتف الذكية الاقتصادية العلامة التجارية تغييرات بصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

ترشيحاتنا

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: الاحتلال يعرقل السلام منذ 1948وينشر قواته في القدس لكبح طموحات الفلسطينيين

الأطفال والإنترنت

اتصالات الشيوخ : توجيه الرئيس بتنظيم استخدام وسائل التواصل للأطفال رؤية استباقية لحمايتهم

غزة

رئيس هيئة المرابطين بالمسجد الأقصى: الوجود الإسرائيلي في القدس غير شرعي.. والاحتلال يكرس الاستيطان

بالصور

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد