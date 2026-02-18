كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المنحة الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريًا على بطاقات التموين، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك لمدة شهرين «مارس وأبريل»، وقبل حلول شهر رمضان.

وتستفيد من المنحة حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية، بما يعادل نحو 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة يُقدر بـ 8 مليارات جنيه خلال فترة الصرف.

من يستحق المنحة؟

يتم إخطار المستفيدين عبر رسالة نصية SMS على بون صرف الخبز، تفيد باستحقاقهم للمنحة، ويُصرف المبلغ تلقائيًا على البطاقة دون الحاجة لتقديم أي طلب.

قيمة المنحة وطريقة الصرف

400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، لمدة شهرين.

يتم الصرف بالتوازي مع الدعم التمويني المعتاد دون أي إجراءات إضافية.

أماكن صرف المنحة

يمكن صرف المنحة من خلال:

بدالي التموين التقليدية.

منافذ «جمعيتي».

المجمعات الاستهلاكية.

منافذ «كاري أون».

ويتوفر الصرف عبر حوالي 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لتسهيل وصول الدعم لجميع المستحقين.

السلع المتاحة ضمن المنحة

يتيح النظام للمواطن اختيار السلع حسب الحاجة من القائمة التالية، بحد أقصى شهري:

4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.

3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو.

3 عبوات زيت (700 مل بسعر 48 جنيهًا – 800 مل بسعر 54 جنيهًا).

6 عبوات مكرونة (350 جرام) بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

وأكدت وزارة التموين استمرار صرف الدعم الشهري المعتاد إلى جانب المنحة، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام الصرف وضمان توفر السلع في المنافذ دون أي انقطاع.

ضخ السلع ومتابعة الصرف لضمان توفرها

وقد وجّه وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة ضخ السلع من مخازن الجملة إلى جميع منافذ «جمعيتي» وبدالي التموين، بمعدل 30% من قيمة التأمين لكل منفذ فورًا، مع إبقاء عدد من الاستعاضات مفتوحًا طوال فترة صرف المنحة لضمان توافر السلع ومنع أي انقطاع أو نقص.

كما شدّد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لعمليات الصرف، موجّهًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة سير التنفيذ والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة ومديريات التموين بالمحافظات لرصد أي معوقات والتعامل معها فورًا.

وأكد أن صرف المنحة الإضافية يتم بالتوازي مع الدعم التمويني الشهري المعتاد، بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وخصوصًا الأسر الأولى بالرعاية.