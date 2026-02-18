قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل.. محاكمة إعلامي لاتهامه بسب الفنانة بدرية طلبة
بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة
هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
ولاء خنيزي

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المنحة الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريًا على بطاقات التموين، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك لمدة شهرين «مارس وأبريل»، وقبل حلول شهر رمضان.

وتستفيد من المنحة حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية، بما يعادل نحو 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة يُقدر بـ 8 مليارات جنيه خلال فترة الصرف.

من يستحق المنحة؟

يتم إخطار المستفيدين عبر رسالة نصية SMS على بون صرف الخبز، تفيد باستحقاقهم للمنحة، ويُصرف المبلغ تلقائيًا على البطاقة دون الحاجة لتقديم أي طلب.

قيمة المنحة وطريقة الصرف

  • 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، لمدة شهرين.
  • يتم الصرف بالتوازي مع الدعم التمويني المعتاد دون أي إجراءات إضافية.

أماكن صرف المنحة

يمكن صرف المنحة من خلال:

  • بدالي التموين التقليدية.
  • منافذ «جمعيتي».
  • المجمعات الاستهلاكية.
  • منافذ «كاري أون».

ويتوفر الصرف عبر حوالي 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لتسهيل وصول الدعم لجميع المستحقين.

السلع المتاحة ضمن المنحة

يتيح النظام للمواطن اختيار السلع حسب الحاجة من القائمة التالية، بحد أقصى شهري:

  • 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.
  • 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو.
  • 3 عبوات زيت (700 مل بسعر 48 جنيهًا – 800 مل بسعر 54 جنيهًا).
  • 6 عبوات مكرونة (350 جرام) بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

وأكدت وزارة التموين استمرار صرف الدعم الشهري المعتاد إلى جانب المنحة، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام الصرف وضمان توفر السلع في المنافذ دون أي انقطاع.

ضخ السلع ومتابعة الصرف لضمان توفرها

وقد وجّه وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة ضخ السلع من مخازن الجملة إلى جميع منافذ «جمعيتي» وبدالي التموين، بمعدل 30% من قيمة التأمين لكل منفذ فورًا، مع إبقاء عدد من الاستعاضات مفتوحًا طوال فترة صرف المنحة لضمان توافر السلع ومنع أي انقطاع أو نقص.

كما شدّد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لعمليات الصرف، موجّهًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة سير التنفيذ والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة ومديريات التموين بالمحافظات لرصد أي معوقات والتعامل معها فورًا.

وأكد أن صرف المنحة الإضافية يتم بالتوازي مع الدعم التمويني الشهري المعتاد، بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وخصوصًا الأسر الأولى بالرعاية.

التموين بطاقات التموين منحة 400 جنيه على التموين رمضان رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

ترشيحاتنا

الزبادي

لسحور رمضان.. طريقة عمل الزبادي في البيت

طاجن التورلي بالدجاج

مغذي وشهي.. طريقة عمل طاجن التورلي بالدجاج في الفرن

طاجن التورلي بالدجاج

مغذي وشهي .. طريقة عمل طاجن التورلي بالدجاج فى الفرن

بالصور

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد