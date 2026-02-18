رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في اجتماع تحالف الدلتا للصناعات الغذائية.. صور

شارك الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، في اجتماع اللجنة العليا لتحالف الدلتا لتطوير صناعة الألبان والصناعات الغذائية، الذي استضافته جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» الهادفة إلى بناء تحالفات إقليمية تخصصية تربط البحث العلمي بالصناعة وتدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء الاجتماع بحضور نخبة من قيادات التعليم العالي والبحث العلمي، من بينهم الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور طارق مصطفى غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية ومقرر اللجنة العليا، إلى جانب ممثلي الجامعات الشريكة والقطاع الصناعي ورواد الأعمال، في خطوة تعكس التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاعات الإنتاجية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الخطوط الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من التحالف، والتي تتضمن وضع هيكل تشغيلي واضح، وتحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات متابعة وتقييم دورية، بما يضمن تحقيق مستهدفات التحالف وفق جدول زمني محدد، إلى جانب تدشين الهوية المؤسسية والمنصات الرقمية الداعمة لأنشطته.

وأكد الدكتور يحيى عيد أن مشاركة جامعة كفر الشيخ في هذا التحالف تأتي انطلاقًا من دورها الريادي في دعم توجه الدولة نحو ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك إمكانات علمية وبحثية متميزة في مجالات الزراعة والطب البيطري والصناعات الغذائية، بما يؤهلها للإسهام الفاعل في تطوير صناعة الألبان وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة المؤسسية القائمة على التكامل وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن هذا التحالف سيسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية ذات قيمة مضافة، تدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة حريصة على تسخير خبراتها الأكاديمية وبنيتها التحتية البحثية للمشاركة في تنفيذ البرامج التطبيقية المشتركة، بما يسهم في تحديث تقنيات الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل الصناعي، فضلًا عن إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاع الصناعات الغذائية.

كما أكد الدكتور يحيى عيد، أن التحالف يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة في إقليم الدلتا، ويعكس التزام الجامعات المصرية بدورها المجتمعي والتنموي، من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.