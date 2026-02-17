محافظ كفر الشيخ الجديد يتفقد إدارات الديوان العام| صور

أجرى المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية موسعة داخل إدارات الديوان العام للمحافظة، التقى خلالها العاملين واطّلع على منظومة العمل وآليات الأداء.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستهل محافظ كفرالشيخ جولته بزيارة إدارة الموارد البشرية ومركز استدامة للتدريب والتطوير، حيث تابع برامج التأهيل وبناء القدرات ومراحل التدريب بدءًا من التسجيل مرورًا بالتقييم وحتى قياس المخرجات، مشيداً بأهمية التدريب الرقمي وتطوير القاعات والمعامل التفاعلية بما يواكب متطلبات العمل الحكومي الحديث.

كما شملت الجولة إدارة الشئون المالية ومن بينها أقسام التعاقدات والموازنة، إلى جانب مركز نظم المعلومات الجيومكانية ووحدات المتغيرات المكانية، حيث اطّلع على منظومات الرصد المبكر للتعديات، وحوكمة المستندات، وإجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، بما يدعم الشفافية ودقة اتخاذ القرار.

وتفقد محافظ كفرالشيخ الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، متابعًا آليات تطبيق الهوية البصرية، وتقسيمات القطاعات، ومخططات الأحوزة العمرانية، وإجراءات التراخيص، ومواجهة العشوائيات، إضافة إلى منظومة فحص شكاوى المواطنين، كما زار إدارة الشئون القانونية ومنها أقسام الفتوى والتحقيقات والقضايا، مؤكدًا أهمية التكامل بين الإدارات القانونية والقضائية لضمان سلامة الإجراءات.

وامتدت الجولة إلى إدارة المجالس المحلية لمراجعة جداول أعمال المجلس التنفيذي، ثم إدارة التخطيط الاستراتيجي للاطلاع على نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025–2026، موجهًا بسرعة إنجاز مشروعات الرصف وغيرها من مشروعات الخدمات والالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة فى التنفيذ.

وفي محور التكنولوجيا والطوارئ، تفقد محافظ كفرالشيخ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، واطّلع على خطط إدارة البلاغات وزمن الاستجابة والربط مع الجهات الحيوية، مؤكدًا أن المركز يمثل ركيزة أساسية في متابعة المرافق والبنية التحتية والتنبؤ بالمخاطر والوقاية منها عبر الخرائط الرقمية ونظم المراقبة الذكية.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، مركز التحول الرقمي الجديد، وتابع مراحل تطوير الموقع الإلكتروني، ومنصات التطبيقات والإحصاء، وميكنة إدارات الديوان العام، والربط مع المديريات الخدمية والمراكز التكنولوجية، فضلًا عن متابعة منظومة التصالح وتسهيل إجراءات تراخيص المحال التجارية، وتشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقريب الخدمة من المواطنين فى مكان إقامته.

وشملت الجولة إدارة البنية التحتية ومركز البيانات وخدمات الإنترنت والربط الشبكي، ونظم الحماية الرقمية، إضافة إلى منظومة الكاميرات الذكية المنتشرة بمحاور وميادين عاصمة المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن المرحلة المقبلة ترتكز على رقمنة الخدمات وميكنة الأرشيف والمخاطبات لرفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى درجات الشفافية، مشددًا على إتاحة الخدمات للمواطنين في أماكنهم عبر حزم خدمات مميكنة ومتكاملة.

قال «مكي»: «لمست خلال الجولة حجم الجهد المبذول ونتائج تطوير حقيقية على أرض الواقع، ونعمل على خطة شاملة لتحديث إدارات الديوان العام بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية».