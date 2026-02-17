حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع حي شرق كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بشوارع حي شرق، وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية قبل دخول شهر رمضان. والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأسفرت الحملة، التي تمت بالتنسيق مع شرطة المرافق، عن رفع عدد 25 حالة إشغال متنوعة ما بين تعديات على الأرصفة، وإشغالات محال تجارية، وباعة جائلين، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ استمرار الحملات اليومية المفاجئة لرفع كافة أشكال التعديات والإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية، مشددًا على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، حفاظًا على حق المواطنين في السير الآمن، وتحقيق الانضباط العام.

جاءت الحملة بإشراف الأستاذ إبراهيم خليفة رئيس حي شرق كفر الشيخ، وعثمان البغدادي، مساعد رئيس الحي للاشغالات وبمشاركة الأجهزة المعنية بالحي.