رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ د. عمرو البشبيشي بتجديد الثقة نائبًا للمحافظ

تقدم الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى الدكتور عمرو البشبيشي، بمناسبة صدور قرار تجديد الثقة له نائبًا لمحافظ كفر الشيخ، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس ما يتمتع به من كفاءة وخبرة إدارية متميزة، وجهود ملموسة في دعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن اعتزازه بالتعاون البنّاء والمثمر بين الجامعة والجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور يحيى عيد، أن تجديد الثقة في الدكتور عمرو البشبيشي يأتي تقديرًا لما بذله من جهود واضحة في متابعة المشروعات القومية والخدمية، ودعمه المتواصل لملفات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأبناء محافظة كفر الشيخ.

واختتم رئيس جامعة كفر الشيخ تصريحاته بالدعاء بأن يوفقه الله ويسدد خطاه في أداء مهامه، وأن يحقق مزيدًا من النجاحات في خدمة الوطن والمواطنين، متمنيًا دوام التقدم والازدهار لمحافظة كفر الشيخ في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.