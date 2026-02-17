قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي
مواعيد مباريات الزمالك والمصري في ربع نهائي الكونفدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

الغيرة الصامتة عند النساء.. كيف تدمّر العلاقة دون أن يلاحظ أحد؟

الغيرة الصامتة عند النساء.. كيف تدمّر العلاقة دون أن يلاحظ أحد؟
الغيرة الصامتة عند النساء.. كيف تدمّر العلاقة دون أن يلاحظ أحد؟
أسماء عبد الحفيظ

في كثير من العلاقات الزوجية، لا تبدأ المشكلات بصوت مرتفع أو شجار واضح، بل تتسلل بهدوء عبر مشاعر غير معلنة. ومن أخطر هذه المشاعر ما يُعرف بـ"الغيرة الصامتة" عند النساء؛ تلك الغيرة التي لا تُقال مباشرة، لكنها تظهر في تصرفات صغيرة تتراكم بمرور الوقت وتُحدث شرخًا عاطفيًا داخل العلاقة.

 فى إطار هذا أكدت هبه شمندي خبيرة التنمية البشرية واستشارى العلاقات الأسرية، على أن الغيرة في حد ذاتها شعور طبيعي، بل وقد تعكس الاهتمام والحب، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول إلى مشاعر مكتومة لا يتم التعبير عنها بوضوح، فتأخذ شكلًا غير مباشر يؤثر سلبًا على الطرفين.

ما هي الغيرة الصامتة؟

وقال شمندي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الغيرة الصامتة هي شعور داخلي بعدم الأمان أو الخوف من فقدان الشريك، دون الإفصاح عنه صراحة.
بدلًا من قول: أشعر بالانزعاج من هذا التصرف، قد تختار الزوجة الصمت، أو التلميح، أو إظهار البرود، أو حتى السخرية غير المباشرة.

هذا الأسلوب قد يبدو أقل حدة من المواجهة، لكنه في الواقع أكثر تعقيدًا، لأنه يترك الطرف الآخر في حالة حيرة: ما المشكلة؟ ولماذا هذا التغير المفاجئ في السلوك؟

كيف تظهر الغيرة الصامتة؟

بحسب مختصين في علم النفس الأسري، هناك علامات متكررة للغيرة غير المعلنة، منها:

  • الانسحاب العاطفي المفاجئ
  • التدقيق الزائد في تفاصيل يوم الزوج
  • التوتر عند ذكر أسماء معينة
  • استخدام عبارات مبطنة تحمل لومًا غير مباشر
  • المبالغة في ردود الفعل على مواقف بسيطة

هذه السلوكيات قد لا تُصنّف كمشكلة كبيرة في البداية، لكنها تتحول تدريجيًا إلى مناخ مشحون داخل العلاقة.

لماذا تلجأ بعض النساء للصمت بدل المواجهة؟

 الغيرة الصامتة

يرى خبراء العلاقات أن هناك عدة أسباب تدفع المرأة إلى كبت غيرتها، من بينها:

  • الخوف من الظهور بمظهر الشكّاك أو غير الواثقة.
  • الاعتقاد أن التعبير عن الغيرة قد يُفهم على أنه ضعف.
  • تجارب سابقة لم تُقابل فيها مشاعرها بالتفهم.
  • الرغبة في تجنب الخلافات المباشرة.

لكن الصمت لا يلغي الشعور، بل يجعله يتضخم داخليًا، ويُترجم إلى سلوكيات غير واعية قد تضر بالعلاقة أكثر مما تنفعها.

كيف تدمّر الغيرة الصامتة العلاقة؟

عندما لا يتم التعبير عن المشاعر بوضوح، يبدأ سوء الفهم.
الزوج قد يفسر الانسحاب على أنه برود أو عدم اهتمام، بينما تكون الزوجة في الحقيقة تعاني من قلق داخلي.

مع الوقت، يتكرر السيناريو التالي:

  • شعور داخلي بالغيرة
  • صمت أو تصرف غير مباشر
  • رد فعل دفاعي من الزوج
  • زيادة الشعور بعدم الأمان

وهكذا تدخل العلاقة في دائرة مفرغة من التوتر غير المعلن.

الأخطر أن تراكم هذه المشاعر قد يؤدي إلى فقدان الثقة، وارتفاع مستوى الشك، وتحول العلاقة من شراكة آمنة إلى ساحة مراقبة وتفسير دائم لكل تصرف.

متى تصبح الغيرة مؤشر خطر؟

الغيرة الطبيعية تختلف عن الغيرة المرضية.
إذا تحولت الغيرة إلى:

  • تفتيش مستمر للهاتف
  • اتهامات متكررة دون دليل
  • توتر دائم وشعور بالتهديد
  • قلق مفرط يؤثر على الحياة اليومية

فهنا قد تحتاج العلاقة إلى تدخل متخصص، لأن المشكلة لم تعد مجرد شعور عابر.

كيف يمكن التعامل مع الغيرة بطريقة صحية؟

الخبراء ينصحون بعدة خطوات بسيطة لكنها فعالة:

  • الاعتراف بالمشاعر بدل إنكارها.
  • اختيار وقت هادئ للحديث بصيغة أنا أشعر بدل أنت تفعل.
  • طلب الطمأنينة بوضوح دون اتهام.
  • تعزيز الثقة بالنفس بعيدًا عن سلوك الطرف الآخر.
  • تجنب مراقبة التفاصيل الصغيرة التي تزيد القلق.

العلاقة الصحية تقوم على الشفافية والأمان النفسي، لا على الاختبارات الصامتة أو الرسائل غير المباشرة.

الغيرة الغيرة الصامتة الغيرة الصامتة عند النساء العلاقة لماذا تلجأ بعض النساء للصمت بدل المواجهة متى تصبح الغيرة مؤشر خطر ما هي الغيرة الصامتة كيف تظهر الغيرة الصامتة العلاقات الزوجية

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟ علم النفس يجيب

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

