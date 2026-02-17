الغيرة الصامتة عند النساء.. كيف تدمّر العلاقة دون أن يلاحظ أحد؟

في كثير من العلاقات الزوجية، لا تبدأ المشكلات بصوت مرتفع أو شجار واضح، بل تتسلل بهدوء عبر مشاعر غير معلنة. ومن أخطر هذه المشاعر ما يُعرف بـ"الغيرة الصامتة" عند النساء؛ تلك الغيرة التي لا تُقال مباشرة، لكنها تظهر في تصرفات صغيرة تتراكم بمرور الوقت وتُحدث شرخًا عاطفيًا داخل العلاقة.

فى إطار هذا أكدت هبه شمندي خبيرة التنمية البشرية واستشارى العلاقات الأسرية، على أن الغيرة في حد ذاتها شعور طبيعي، بل وقد تعكس الاهتمام والحب، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول إلى مشاعر مكتومة لا يتم التعبير عنها بوضوح، فتأخذ شكلًا غير مباشر يؤثر سلبًا على الطرفين.

ما هي الغيرة الصامتة؟

وقال شمندي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الغيرة الصامتة هي شعور داخلي بعدم الأمان أو الخوف من فقدان الشريك، دون الإفصاح عنه صراحة.

بدلًا من قول: أشعر بالانزعاج من هذا التصرف، قد تختار الزوجة الصمت، أو التلميح، أو إظهار البرود، أو حتى السخرية غير المباشرة.

هذا الأسلوب قد يبدو أقل حدة من المواجهة، لكنه في الواقع أكثر تعقيدًا، لأنه يترك الطرف الآخر في حالة حيرة: ما المشكلة؟ ولماذا هذا التغير المفاجئ في السلوك؟

كيف تظهر الغيرة الصامتة؟

بحسب مختصين في علم النفس الأسري، هناك علامات متكررة للغيرة غير المعلنة، منها:

الانسحاب العاطفي المفاجئ

التدقيق الزائد في تفاصيل يوم الزوج

التوتر عند ذكر أسماء معينة

استخدام عبارات مبطنة تحمل لومًا غير مباشر

المبالغة في ردود الفعل على مواقف بسيطة

هذه السلوكيات قد لا تُصنّف كمشكلة كبيرة في البداية، لكنها تتحول تدريجيًا إلى مناخ مشحون داخل العلاقة.

لماذا تلجأ بعض النساء للصمت بدل المواجهة؟

الغيرة الصامتة

يرى خبراء العلاقات أن هناك عدة أسباب تدفع المرأة إلى كبت غيرتها، من بينها:

الخوف من الظهور بمظهر الشكّاك أو غير الواثقة.

الاعتقاد أن التعبير عن الغيرة قد يُفهم على أنه ضعف.

تجارب سابقة لم تُقابل فيها مشاعرها بالتفهم.

الرغبة في تجنب الخلافات المباشرة.

لكن الصمت لا يلغي الشعور، بل يجعله يتضخم داخليًا، ويُترجم إلى سلوكيات غير واعية قد تضر بالعلاقة أكثر مما تنفعها.

كيف تدمّر الغيرة الصامتة العلاقة؟

عندما لا يتم التعبير عن المشاعر بوضوح، يبدأ سوء الفهم.

الزوج قد يفسر الانسحاب على أنه برود أو عدم اهتمام، بينما تكون الزوجة في الحقيقة تعاني من قلق داخلي.

مع الوقت، يتكرر السيناريو التالي:

شعور داخلي بالغيرة

صمت أو تصرف غير مباشر

رد فعل دفاعي من الزوج

زيادة الشعور بعدم الأمان

وهكذا تدخل العلاقة في دائرة مفرغة من التوتر غير المعلن.

الأخطر أن تراكم هذه المشاعر قد يؤدي إلى فقدان الثقة، وارتفاع مستوى الشك، وتحول العلاقة من شراكة آمنة إلى ساحة مراقبة وتفسير دائم لكل تصرف.

متى تصبح الغيرة مؤشر خطر؟

الغيرة الطبيعية تختلف عن الغيرة المرضية.

إذا تحولت الغيرة إلى:

تفتيش مستمر للهاتف

اتهامات متكررة دون دليل

توتر دائم وشعور بالتهديد

قلق مفرط يؤثر على الحياة اليومية

فهنا قد تحتاج العلاقة إلى تدخل متخصص، لأن المشكلة لم تعد مجرد شعور عابر.

كيف يمكن التعامل مع الغيرة بطريقة صحية؟

الخبراء ينصحون بعدة خطوات بسيطة لكنها فعالة:

الاعتراف بالمشاعر بدل إنكارها.

اختيار وقت هادئ للحديث بصيغة أنا أشعر بدل أنت تفعل.

طلب الطمأنينة بوضوح دون اتهام.

تعزيز الثقة بالنفس بعيدًا عن سلوك الطرف الآخر.

تجنب مراقبة التفاصيل الصغيرة التي تزيد القلق.

العلاقة الصحية تقوم على الشفافية والأمان النفسي، لا على الاختبارات الصامتة أو الرسائل غير المباشرة.