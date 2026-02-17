قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي
مواعيد مباريات الزمالك والمصري في ربع نهائي الكونفدرالية
رئيس الوزراء يُنيب وزير الأوقاف لحضور احتفال دار الإفتاء باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان
إيران: الوكالة الدولية ستلعب دورا رئيسيا في أي اتفاق نووي بين طهران وواشنطن
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر ، حيث تراجع سعر الجنيه الذهب 400 جنيه وكذلك تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.

انخفاض أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر
عيار 24: 7600 جنيه للبيع – 7555 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6965 جنيهًا للبيع – 6925 جنيهًا للشراء
عيار 18: 5700 جنيه للبيع – 5665 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4435 جنيهًا للبيع – 4405 جنيهات للشراء

عيار 12: 3800 جنيه للبيع – 3775 جنيهًا للشراء
الجنيه الذهب    53200 جنيه    52880 جنيه     
الأونصة بالدولار    4992.36 دولار
الأونصة: 236385 جنيهًا للبيع – 234965 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 53200 جنيه للبيع – 52880 جنيهًا للشراء

الأونصة عالميًا: 4992.36 دولار
سعر الذهب عيار 21 الان
أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل 6650 جنيهًا للبيع و6610 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5700 جنيه للبيع و5665 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4435 جنيهًا للبيع و4405 جنيهات للشراء، وسجل عيار 12 نحو 3800 جنيه للبيع و3775 جنيهًا للشراء.

وسجلت الأونصة في السوق المحلية 236385 جنيهًا للبيع و234965 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 53200 جنيه للبيع و52880 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا 4992.36 دولار.

