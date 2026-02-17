يقدم موقع صدي البلد سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر ، حيث تراجع سعر الجنيه الذهب 400 جنيه وكذلك تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.

انخفاض أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

عيار 24: 7600 جنيه للبيع – 7555 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6965 جنيهًا للبيع – 6925 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5700 جنيه للبيع – 5665 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4435 جنيهًا للبيع – 4405 جنيهات للشراء

عيار 12: 3800 جنيه للبيع – 3775 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب 53200 جنيه 52880 جنيه

الأونصة بالدولار 4992.36 دولار

الأونصة: 236385 جنيهًا للبيع – 234965 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 53200 جنيه للبيع – 52880 جنيهًا للشراء

الأونصة عالميًا: 4992.36 دولار

سعر الذهب عيار 21 الان

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل 6650 جنيهًا للبيع و6610 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5700 جنيه للبيع و5665 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4435 جنيهًا للبيع و4405 جنيهات للشراء، وسجل عيار 12 نحو 3800 جنيه للبيع و3775 جنيهًا للشراء.

وسجلت الأونصة في السوق المحلية 236385 جنيهًا للبيع و234965 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 53200 جنيه للبيع و52880 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا 4992.36 دولار.