قوات الاحتلال تهدم منشآت زراعية في عرب الجهالين شرقي القدس

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية عبر المدخل الشمالي للمدينة، بالتزامن مع تحليق مروحية على ارتفاع منخفض.

وأوضحت أن القوات داهمت عدة منازل واحتجزت عدداً من المواطنين، مشيرة إلى أن الاقتحام استمر من مساء أمس حتى فجر اليوم، ما دفع الجهات المختصة إلى تعطيل الدوام المدرسي حفاظاً على سلامة الطلاب.

هدم منازل ومنشآت زراعية

وأضافت أن عمليات الهدم امتدت إلى بلدات غرب سلفيت، فضلاً عن استهداف منشآت زراعية في قرية عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة، إلى جانب هدم منازل في نابلس وبلدتي القدر والخليل، بذريعة البناء دون ترخيص.

حملة اعتقالات وإغلاق مؤسسات

وأكدت السلامين أن الاقتحامات ترافقت مع حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، إضافة إلى إغلاق عدد من المحال التجارية والمؤسسات في القدس، من بينها مؤسسة برج اللقلق، مع تحويل بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية.