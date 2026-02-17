قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليل البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
أخبار العالم

امرأة منزوعة الرحمة.. ليبية تترك رضيعها للكلاب حتى الموت

أم وأب ليبيان
أم وأب ليبيان
محمد على

في حادثة بالغة البشاعة وعدم الرحمة، أقدمت أم على ترك رضيعها لتأكله الكلاب الضالة، وليترك الطفل الحياة البائسة، مقدمًا شكواه من بشاعة البشر أمام رب العالمين.

شهدت مدينة درنة الليبية حادثاً مأساوياً، إذ قُتل رضيع بعد خمس ساعات من ولادته، بعدما ألقته والدته في سلة للنفايات، وتركته عرضة لهجوم الكلاب الضالة.

تمكنت السلطات من القبض على الأم الليبية، والتي اعترفت أنها وضعت طفلها عند الساعة التاسعة والنصف صباح السبت، داخل منزلها، ثم وضعته في كيس أسود وتوجّهت به إلى القمامة، بحسب بيان جهاز البحث الجنائي الليبي.

وقالت الأم خلال التحقيق معها في جهاز البحث الجنائي بدرنة: “عندما وضعته في الكيس كان حياً، ولكن ما إن تركته حتى نهشته الكلاب”.

وأضافت عند سؤالها عن علمها بما حدث: “نعم، رأيت ما حدث له، فقد هاجت الكلاب”.

وبررت الأم فعلتها برفض والد الطفل الاعتراف بحملها، وهو ما قاد التحقيقات للقبض على الأب المشتبه به، الذي اعترف بدوره بإقامة علاقة غير شرعية مع المتهمة (ابنة عمته)، ما نتج عنه الحمل الذي حاول التنصل منه، ليشارك بذلك في المسئولية عن هذه المأساة.

وأكد الجهاز اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين (الأم والأب)، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والمحاكمة وفقا للقانون، واصفا الواقعة بأنها تجرد من الإنسانية.

حادثة بالغة البشاعة عدم الرحمة رضيعها الكلاب بشاعة البشر درنة الليبية قُتل رضيع الكلاب الضالة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

سكودا بيك الكهربائية

لمنافسة هيونداي أيونيك 9.. سكودا تطلق سيارة كهربائية ضخمة

شركة آبل

"أبل" تحدد 4 مارس موعدًا لحدث خاص دون الكشف عن مفاجآته

فولفو P1800ES ريستومود

عودة أجمل سيارة ستيشن واجن من فولفو بعدد محدود

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

