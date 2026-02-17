نائب وزير الخارجية: التمويل المبتكر يعزز القدرة على الصمود ويدعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام

شاركت الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية في مؤتمر "الابتكار من أجل القدرة على الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام"، الذي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، كما شهدت مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات.





وقد القت الدكتورة سمر الأهدل كلمة خلال المؤتمر، أكدت فيها على أهمية تطوير أدوات التمويل المبتكرة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المناخية ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر وشامل، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في دفع النمو الاقتصادي المستدام، وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.



وعلى هامش المؤتمر، الذي استمرت فعالياته على مدار يومين، تم توقيع على عدد من الاتفاقيات مع مؤسسة التمويل الدولية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. ومن أبرز هذه الاتفاقيات:



- ضخ استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة ١٥٠ مليون دولار في بنك مصر لدعم وتوسيع محفظة البنك الخضراء والتمويل المرتبط بالمناخ، مع زيادة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المشروعات التي تقودها المرأة، بما يعزز الشمول المالي ويحفز الاستثمارات المستدامة.

- اتفاق برنامج استشاري مع البنك المصري لتنمية الصادرات ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير إطار متكامل لإدارة ومتابعة بيانات التمويل الأخضر، بما يعزز من قدرة البنك على تصنيف المعاملات المستدامة، ويدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

- اتفاق بين شركة "إيجي ميد هولدينج" ومؤسسة التمويل الدولية يتم بموجبها ضخ استثمارات قيمتها ١٥ مليون دولار، وتهدف الى إتاحة خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في مصر من خلال توفير منتجات ومعدات طبية متطورة، إلى جانب دعم خطط توسع الشركة في شرق أفريقيا، بما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وتعزيز التكامل الإقليمي.

- قيام مؤسسة التمويل الدولية بضخ استثمارات بقيمة ١٣ مليون دولار في رأس مال شركة "بريدفاست"، لتوسيع أعمالها في مصر والمنطقة، ويسهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات اللوجستيات والتصنيع والتكنولوجيا وخدمة العملاء، فضلا عن دعم نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق في قطاعي التوزيع والتجزئة.

- اتفاق بقيمة ٣٠ مليون دولار بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة جلوبال كورب لتوسيع أنشطة التأجير التمويلي، خاصة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات العاملة في المجتمعات الأكثر احتياجا ودعم أنشطة التمويل المناخي.



والجدير بالذكر أن المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر بلغت حتى يناير ٢٠٢٦ نحو ٢.٦ مليار دولار، بالإضافة إلى محفظة استشارات ودعم فني تقدر بنحو ٢١.٢ مليون دولار، بما يعكس عمق الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودورها في دعم جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.