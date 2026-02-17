أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة

انتقد أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، سياسة التعاقدات داخل النادي الأهلي، معبرًا عن استيائه من طريقة إبرام الصفقات خلال الفترة الأخيرة.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن آلية التعاقد مع اللاعبين تمر بسلسلة طويلة من الموافقات، ما يؤدي إلى بطء شديد في حسم الصفقات، مؤكدًا أن القرار يتأخر بسبب تعدد الأطراف المتدخلة.



كما وجّه انتقادًا حادًا لقيمة بعض الصفقات، مشيرًا إلى أن النادي يدفع مبالغ كبيرة في لاعبين لا يقدمون الإضافة المطلوبة، موضحًا أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة بل ممتدة منذ فترة، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ مؤخرًا، في ظل تساؤلات داخل النادي نفسه حول جدوى بعض التعاقدات.



وأضاف شوبير أن هناك حالة من اللغط داخل أروقة الأهلي، مستشهدًا بأزمة اللاعب الأنجولي كامويش، حيث أثيرت تساؤلات حول محاولة تحميل مسؤولية الصفقة لأسامة هلال عضو لجنة الاسكاوتنج، رغم عدم ارتباطه المباشر بها، مؤكدًا ضرورة إعادة هيكلة منظومة التعاقدات ووضع حد لحالة الجدل القائمة.