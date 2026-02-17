قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
محافظات

محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي ويشدد على ضرورة تطوير منظومة الخدمات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في إطار حرصه على المتابعة الميدانية الدقيقة منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية، أجرى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة تفقدية موسعة شملت المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة وعددًا من الإدارات المختلفة، للوقوف على انتظام سير العمل ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جاهزية المنظومة الإدارية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة وخالد حامد العرفي السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي، واطلع على آليات استقبال طلبات المواطنين ومعدلات الإنجاز، موجّهًا بضرورة تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة، وضمان تقديمها بكفاءة وجودة تعكس صورة حضارية تليق بمحافظة عريقة بحجم ومكانة الغربية.

وأكد المحافظ أن تطوير منظومة العمل داخل الديوان العام ليس خيارًا، بل التزام ومسؤولية، مشددًا على أهمية استكمال مسار التحول الرقمي وميكنة الخدمات وأتمتة الإجراءات، بما يحقق نقلة نوعية في الأداء الإداري، ويُرسّخ مبادئ الشفافية والانضباط وسرعة اتخاذ القرار، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري كفء وفعّال.

تحسين خدمات المواطنين 

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من مديري الإدارات حول طبيعة العمل والتحديات القائمة، موجهًا بتحويل تلك التحديات إلى فرص للتطوير، من خلال رفع كفاءة الأداء، وتحديث قواعد البيانات بشكل دوري، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الإدارات المختلفة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج.

وشدد محافظ الغربية على أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الجدية والانضباط، مؤكدًا أن معيار التقييم الأساسي هو مستوى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة.

كما وجّه بضرورة حسن استقبال المواطنين، والالتزام باللباقة والاحترام الكامل أثناء التعامل معهم، قائلاً: «نحن هنا لخدمة المواطن، وتلبية احتياجاته هي الغاية الأولى من وجودنا».

كما أكد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، بما يسهم في تحسين جودة الأداء وتسريع وتيرة العمل، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة داخل المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل 

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن تطوير منظومة الخدمات بالمحافظة سيتم بشكل شامل ومتكامل، بما يلبي تطلعات أبناء الغربية ويعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.

وشدد على أن العمل خلال الفترة المقبلة سيشهد متابعة يومية دقيقة لضمان تنفيذ خطط التطوير على أرض الواقع، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات يليق بالمواطن الغربي.

اخبار محافظة الغربية

الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
