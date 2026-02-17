محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي ويشدد على ضرورة تطوير منظومة الخدمات

في إطار حرصه على المتابعة الميدانية الدقيقة منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية، أجرى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة تفقدية موسعة شملت المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة وعددًا من الإدارات المختلفة، للوقوف على انتظام سير العمل ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جاهزية المنظومة الإدارية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة وخالد حامد العرفي السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تفقد المحافظ منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي، واطلع على آليات استقبال طلبات المواطنين ومعدلات الإنجاز، موجّهًا بضرورة تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة، وضمان تقديمها بكفاءة وجودة تعكس صورة حضارية تليق بمحافظة عريقة بحجم ومكانة الغربية.

وأكد المحافظ أن تطوير منظومة العمل داخل الديوان العام ليس خيارًا، بل التزام ومسؤولية، مشددًا على أهمية استكمال مسار التحول الرقمي وميكنة الخدمات وأتمتة الإجراءات، بما يحقق نقلة نوعية في الأداء الإداري، ويُرسّخ مبادئ الشفافية والانضباط وسرعة اتخاذ القرار، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري كفء وفعّال.

تحسين خدمات المواطنين

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من مديري الإدارات حول طبيعة العمل والتحديات القائمة، موجهًا بتحويل تلك التحديات إلى فرص للتطوير، من خلال رفع كفاءة الأداء، وتحديث قواعد البيانات بشكل دوري، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الإدارات المختلفة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج.

وشدد محافظ الغربية على أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الجدية والانضباط، مؤكدًا أن معيار التقييم الأساسي هو مستوى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة.

كما وجّه بضرورة حسن استقبال المواطنين، والالتزام باللباقة والاحترام الكامل أثناء التعامل معهم، قائلاً: «نحن هنا لخدمة المواطن، وتلبية احتياجاته هي الغاية الأولى من وجودنا».

كما أكد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، بما يسهم في تحسين جودة الأداء وتسريع وتيرة العمل، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة داخل المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن تطوير منظومة الخدمات بالمحافظة سيتم بشكل شامل ومتكامل، بما يلبي تطلعات أبناء الغربية ويعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.

وشدد على أن العمل خلال الفترة المقبلة سيشهد متابعة يومية دقيقة لضمان تنفيذ خطط التطوير على أرض الواقع، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات يليق بالمواطن الغربي.