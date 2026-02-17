الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية

أعلنت سلطات الطيران المدني والملاحة الجوية في محافظة الأقصر، وقف جميع رحلات المنطاد (البالون الطائر) بشكل مؤقت، وذلك بعد رصد حالة جوية متغيرة، حيث وصلت سرعة الرياح إلى مستويات غير آمنة لعملية الإقلاع، بالإضافة إلى تغير اتجاهها من الغرب إلى الشرق، مما يشكل مؤشرًا غير مناسب ولا يضمن سلامة التحليق في أجواء المحافظة.

وقال ممثل شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر أحمد عبود - في بيان صحفي اليوم /الثلاثاء/ - إن وقف وتعليق رحلات البالون الطائر يأتي استجابة للتطبيق الصارم لإجراءات السلامة الجوية وبعد دراسة تقارير الأرصاد الجوية التي كشفت عن وجود اضطرابات مفاجئة في طبقات الجو العليا، مما قد يؤثر على استقرار رحلات البالون .

ولفت عبود إلى أن شركات البالون الطائر تستعد فجر الغد /الأربعاء/ للحصول على إشارة بدء تسيير رحلات البالون الطائر إذا سمحت الظروف الجوية بذلك وخاصة أن هذه الرحلات تعد من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.