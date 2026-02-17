7 طرق طبيعية لتخفيف الصداع أثناء الصيام| تعرف عليها

في حلقة اليوم من برنامج "الستات" على قناة النهار وان، ناقشت الإعلامية مفيدة شيحة مشكلة الصداع التي يعاني منها كثير من الصائمين خلال نهار رمضان، مؤكدة أنها من المشكلات الشائعة نتيجة التغيير المفاجئ في مواعيد تناول الوجبات والنوم، بالإضافة إلى انخفاض سكر الدم.

وقالت مفيدة شيحة: “خاصة المدخنين ومعتادي الشاي والقهوة يشعرون بصداع أشد بسبب حاجة الجسم للكافيين، ومن الطبيعي أن المسكنات غير متاحة أثناء الصيام، لذلك من المهم الاعتماد على طرق طبيعية للتخفيف من الألم.”

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى مجموعة من الأساليب الفعّالة التي أشار إليها الخبراء:

تدليك فروة الرأس لعدة دقائق لتنشيط الدورة الدموية وتقليل الألم.

التعرض للماء البارد أو الدافئ بحسب نوع الصداع، فالماء البارد يخفف الالتهاب، والدافئ يساعد على استرخاء العضلات إذا كان الصداع ناتجًا عن شد في الرقبة أو الكتف.

النوم والاسترخاء عند الإمكان لتقليل الشعور بالإجهاد وتخفيف الألم.

الابتعاد عن الضوضاء والإضاءة القوية، والجلوس في مكان هادئ مع إغلاق العينين.

تدليك الرأس بزيت اللافندر، ووضع منشفة باردة على الرأس أو الرقبة، وممارسة التأمل أو تمارين اليوجا لتعزيز تدفق الدم إلى المخ.

وأكدت مفيدة شيحة، أهمية الوقاية: تناول الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم، شرب الماء بكميات كافية بين الإفطار والسحور، وتناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف للحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل احتمالية الصداع.

وأضافت: “باتباع هذه الطرق والإرشادات، يمكن للصائمين تخفيف آلام الصداع والاستمتاع بصيام أكثر راحة وصحة.”