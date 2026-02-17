قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزينة قد تطفئ فرحتك.. عقوبات صارمة تنتظر سارقي الكهرباء في رمضان
السعودية وقطر تعلنان غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا في السعودية
15 دقيقة سلبية .. الزمالك يهدر هدفين وسيراميكا كليوباترا يرد
إلغاء فارق الأهداف .. قرارات عاجلة في اتحاد الكرة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
أخبار العالم

انتهت الأسبوع الماضي.. رئيس جديد لحماس قريبا بعد إجراء انتخابات داخلية

محمد على

شرعت حركة المقاومة حماس في عمليات التحضير لتولي قيادة جديدة في ضوء المتغيرات الناشئة عن اتفاق وقف إطلاق النار والضغوط الممارسة عليها من قبل الاحتلال.

وإذا ما انتهت التغييرات فسيكون لحماس قيادة جديدة لمدة عام، وذلك عبر انتخابات داخلية ستنتهي باختيار رئيس وأعضاء مكتبها السياسي.

ووفق ذلك ستعلن حماس قريباً عن اسم رئيس مكتبها السياسي الجديد فور اكتمال الانتخابات. 

وتوقعت مصادر الإعلان خلال شهر رمضان الذي يبدأ نهاية الأسبوع، وفق ما أوردت الشرق.

وسيحل رئيس حماس الجديد، محل المجلس القيادي الخماسي الذي تولى رئاسة الحركة بعد اغتيال يحيى السنوار رئيس حماس السابق، والذي يعتبر مهندس هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وتنحصر المنافسة في مرحلتها الأخيرة والتي توصف بالقوية بين خليل الحية، الذي يترأس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، وخالد مشعل، رئيس الحركة في الخارج.

وكانت القائمة تضم مرشحين آخرين، إضافة لمشعل والحية، وهما زاهر جبارين رئيس الحركة بالضفة الغربية، ونزار عوض الله رئيس مجلس الشورى بغزة، قبل أن تنحصر بين مشعل والحية مع توقعات بحسم الأمر خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير.

وبدأت "حماس"، دورة جديدة واستثنائية من الانتخابات الداخلية بعد دخول اتفاق وقف النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، في 10 أكتوبر الماضي.

وشارك في العملية الانتخابية التي اتخذت أشكالاً متنوعة بين التصويت الوجاهي المباشر وغير المباشر، آلاف الأعضاء في 3 أقاليم هي غزة، والضفة الغربية، بما في ذلك الأسرى والمعتقلون من غزة والضفة، والشتات أي خارج فلسطين.

ولم تكشف "حماس" عدد أعضائها الذين يحق لهم التصويت، لكن وفق مصدرين من الحركة تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف في غزة وحدها، ليصل المجموع إلى ما يتجاوز 100 ألف عضو مؤهل للتصويت.

وسيتولى "مجلس الشورى العام" و"المكتب السياسي العام" الذي سينتج عن هذه الانتخابات الإشراف على "حماس"، لمدة عام قبل أن يصار إلى إجراء انتخابات داخلية عامة داخل الحركة.

وقالت المصادر، إن "حماس" أنهت عملية الاقتراع والتصويت الأسبوع الماضي في غزة، وتم انتخاب مجلس شورى، والمكتب السياسي من القطاع بينما أوشكت العملية الانتخابية على الانتهاء في الخارج.

