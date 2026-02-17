قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزينة قد تطفئ فرحتك.. عقوبات صارمة تنتظر سارقي الكهرباء في رمضان
السعودية وقطر تعلنان غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا في السعودية
15 دقيقة سلبية .. الزمالك يهدر هدفين وسيراميكا كليوباترا يرد
إلغاء فارق الأهداف .. قرارات عاجلة في اتحاد الكرة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام

رؤية هلال رمضان 2026
رؤية هلال رمضان 2026
أحمد سعيد

ساعات معدودة ونستقبل أول أيام شهر الصيام بعد أن تحدد دار الإفتاء المصرية رؤية هلال رمضان 2026 عقب أذان المغرب، حيث ينتظر المصريون هذه اللحظة الحاسمة لبدء شهر رمضان بأفضل الطاعات، وما أجمل أن يبدأ المسلم يومه بترديد دعاء استقبال شهر رمضان وفي السطور التالية نعرض أفضل الدعوات المستحبة في هذه الأوقات.

دعاء رؤية هلال رمضان

يستحب للمسلم مع استقبال شهر هجري جديد وشهر رمضان المعظم أن يدعو لنفسه ولأحبابه بالخير ويقول "اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال".

ومن أفضل صيغ دعاء رؤية هلال رمضان أن يقول الداعي :

  • اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك ياهادي المضلين.
  • اللهم إني اسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يحُول ولا يزُول، اللهم إني اسألك بعزَّتِك أن تُنجِني مِن النار، اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني، اللهم بارِكْ لي فيما رزقتني، واغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرًا، اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكاها، أنت وليُّها ومولاها.
  • اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار، اسأل الله أن تكون ثلاثين ليلة من الجبر والغفران والستر والطمأنينة والسعادة.

دعاء رؤية هلال شهر رمضان للمغفرة

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يردّ عنك دعائي. ويقطع منك رجائي، ويطيل في سخط عنائي.

إلهي، إنَّك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحبُّ التوابين، فاقبل توبتي كما وَعَدت، واعفُ عن سيئاتي كما ضَمِنت، وأوجب لي محبتك كما شَرَطت، ولك يا رب شرطي ألَّا أعود في مكروهك، وضماني ألَّا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك.

أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه. توبة عبدٍ لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياتًا ولا نشورًا.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يعقب الحسرة، يورث النّدم، ويحبس الرّزق. ويردّ الدّعاء، فاغفره لي، واعفُ عنّي إنّك أنت العفوّ الغفّار.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يمحق الحسنات، ويضاعف السّيّئات. ويحلّ النّقمات، ويغضبك يا ربّ، اللهمّ اغفره لي. وتغمّدني برحمتك، يا أرحم الرّاحمين.

اللهمَّ أنت الملك لا إله إلَّا أنت، وأنا عبدك لُمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلَّا أنت، واصرف عنّي سيِّئها لا يصرف عنّي سيِّئها إلَّا أنت، لبَّيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشرُّ ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.

دعاء استقبال شهر رمضان 

يستحب في دعاء استقبال شهر رمضان كامل أن نقول: اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.
-اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.
-اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.
-اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ.

اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.
اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبراً واحتساباً، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيراً لي من ألف شهر.

ويستحب أن يقال في دعاء أول أيام شهر رمضان “اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا”.

اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا..اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.

رؤية هلال رمضان رؤية هلال شهر رمضان دعاء استقبال شهر رمضان دعاء رؤية هلال شهر رمضان دعاء رؤية هلال شهر رمضان للمغفرة دعاء دعاء رؤية هلال رمضان الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

د. أحمد طه ريان رحمه الله

الأوقاف تحيي ذكرى وفاة العالم والداعية الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان

دار الإفتاء

هل يجب الالتزام ببيان دار الإفتاء في استطلاع هلال رمضان؟

بالصور

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فوائد الإفطار على التمر باللبن في رمضان.. لن تتوقعها

أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.

محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بالصالحية الجديدة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد