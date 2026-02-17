رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام

ساعات معدودة ونستقبل أول أيام شهر الصيام بعد أن تحدد دار الإفتاء المصرية رؤية هلال رمضان 2026 عقب أذان المغرب، حيث ينتظر المصريون هذه اللحظة الحاسمة لبدء شهر رمضان بأفضل الطاعات، وما أجمل أن يبدأ المسلم يومه بترديد دعاء استقبال شهر رمضان وفي السطور التالية نعرض أفضل الدعوات المستحبة في هذه الأوقات.

دعاء رؤية هلال رمضان

يستحب للمسلم مع استقبال شهر هجري جديد وشهر رمضان المعظم أن يدعو لنفسه ولأحبابه بالخير ويقول "اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال".

ومن أفضل صيغ دعاء رؤية هلال رمضان أن يقول الداعي :

اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك ياهادي المضلين.

اللهم إني اسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يحُول ولا يزُول، اللهم إني اسألك بعزَّتِك أن تُنجِني مِن النار، اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني، اللهم بارِكْ لي فيما رزقتني، واغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرًا، اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكاها، أنت وليُّها ومولاها.

اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار، اسأل الله أن تكون ثلاثين ليلة من الجبر والغفران والستر والطمأنينة والسعادة.

دعاء رؤية هلال شهر رمضان للمغفرة

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يردّ عنك دعائي. ويقطع منك رجائي، ويطيل في سخط عنائي.

إلهي، إنَّك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحبُّ التوابين، فاقبل توبتي كما وَعَدت، واعفُ عن سيئاتي كما ضَمِنت، وأوجب لي محبتك كما شَرَطت، ولك يا رب شرطي ألَّا أعود في مكروهك، وضماني ألَّا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك.

أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه. توبة عبدٍ لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياتًا ولا نشورًا.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يعقب الحسرة، يورث النّدم، ويحبس الرّزق. ويردّ الدّعاء، فاغفره لي، واعفُ عنّي إنّك أنت العفوّ الغفّار.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يمحق الحسنات، ويضاعف السّيّئات. ويحلّ النّقمات، ويغضبك يا ربّ، اللهمّ اغفره لي. وتغمّدني برحمتك، يا أرحم الرّاحمين.

اللهمَّ أنت الملك لا إله إلَّا أنت، وأنا عبدك لُمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلَّا أنت، واصرف عنّي سيِّئها لا يصرف عنّي سيِّئها إلَّا أنت، لبَّيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشرُّ ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.

دعاء استقبال شهر رمضان

يستحب في دعاء استقبال شهر رمضان كامل أن نقول: اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.

-اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.

-اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.

-اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ.

اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبراً واحتساباً، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيراً لي من ألف شهر.

ويستحب أن يقال في دعاء أول أيام شهر رمضان “اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا”.

اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا..اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.