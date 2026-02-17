دعاء استقبال شهر رمضان .. ردده بيقين بعد غروب الشمس

دعاء استقبال شهر رمضان ..مع اقتراب غروب شمس اليوم الثلاثاء، تترقب القلوب في مصر والعالم الإسلامي إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان، حيث تستطلع رؤية الهلال بعد صلاة المغرب لتحديد بداية الشهر الكريم رسميًا.

وبين لحظات الانتظار وروح الشوق التي تملأ النفوس، يتجدد الحديث عن دعاء استقبال رمضان، ذلك الشهر الذي تهفو إليه الأرواح قبل الأبدان، وتتهيأ له القلوب قبل البيوت.

ورغم أنه لم يثبت في السنة النبوية دعاء مخصوص يُقال عند دخول رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال دعا الله أن يُهِلَّه عليه بالخير واليمن والبركة، فيقول: «اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، ربي وربك الله».

ومن هنا استحب العلماء أن يستقبل المسلمون هذا الشهر بالدعاء الصادق، وسؤال الله أن يبلغهم رمضان، وأن يعينهم فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان.

ويُعد استقبال رمضان بالدعاء تعبيرًا عن إدراك عظيم لقيمته، فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وفيه تُفتح أبواب الجنة وتُغلق أبواب النار، وتُستجاب دعوات الصائمين.

لذلك يحرص المؤمنون في هذه الساعات المباركة على أن تكون أولى كلماتهم مع قدوم الشهر رجاءً وابتهالًا، بأن يكون رمضان هذا العام بداية خير، وصفحة جديدة مع الله.

دعاء استقبال شهر رمضان

اللهم إنى أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم

اللهم إنى أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك

اللهمَّ بلِّغنا رمضان، وأعِنّا فيه على الصّيام، والقيام، وقراءة القرآن، اللهمّ اكتبنا فيه من القانتين، والصّابرين، والمستغفرين، وأعتِق فيه رقابنا من النّار.

اللهم إنى أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح.

اللهم ارحمنى بالقرآن واجعله لى إماماً ونوراً وهدى ورحمة.

اللهم أعنى على صيامه وقيامه بتوفيك يا هادى المضلين وقربنى إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا رب العالمين.

اللهم إنى أسألك فيه يا أللهُ، الأحد الصمد، الذى لم يلِدْ ولم يولد، ولم يكن له كُفُوًا أحد، أن تغفرَ لى ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم أعنِّى فيه على ذِكرك، وشُكرك، وحُسن عبادتك.

اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لى خيرا.

ويستحب فى دعاء استقبال شهر رمضان كامل أن نقول: اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.

-اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لى ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ.

- اَللّهُمَّ قَرِّبْنى فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْنى فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقنى فيهِ لِقِرائَةِ اياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

- اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا.

- اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد فى كل مكان يا رب العالمين.

- اللهم أجعل خير عمرى آخره وخير عملى خواتمه وخير أيامى يوم ألقاك فيه.