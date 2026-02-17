فينيسيوس يثني على مودريتش ويكشف اشتياقه له قبل مواجهة بنفيكا

أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن مشاعر الاشتياق لزميله السابق لوكا مودريتش، لاعب ميلان الإيطالي الحالي، مشيدًا بالدور القيادي والفني الكبير الذي كان يقدمه في غرف ملابس "سانتياجو برنابيو".

وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية، تناقلتها وسائل الإعلام اليوم، الثلاثاء: "مودريتش لا يشبهه أحد، هو الأفضل في العالم بالنسبة لي، وما يقدمه على أرض الملعب أمر مذهل".

وأضاف النجم البرازيلي عن تأثير مودريتش داخل الفريق: "أفتقده كثيرًا لأنه كان دائمًا يعلمنا أشياء جديدة، لاعب لا يقبل الخسارة أبدًا، حتى في التدريبات يكون غاضبًا إذا لم نحقق الفوز".

وتأتي تصريحات فينيسيوس في وقت يستعد فيه ريال مدريد لمواجهة قوية أمام بنفيكا البرتغالي، في ذهاب ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ضمن سعيه لتعويض الخسارة السابقة التي تلقاها الفريق أمام النادي البرتغالي في مرحلة المجموعات.

من المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب "ذا لوز" في لشبونة، حيث يهدف ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية تؤهله للدور المقبل.