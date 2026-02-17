عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة

علق عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، على الفريق المحتمل مواجهته للنادي الأهلي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال متعب، خلال تصريح خاص قبل القرعة بثواني : ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة.

متعب وزاهر و زيادة ممثلوا الأهلي وبيراميدز والزمالك في القرعة

حضر عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق كممثل للفريق خلال قبعة بطولة دوري أبطال أفريقيا ، فيما حضر باسم زيادة ممثل لنادي الزمالك وأحمد زاهر ممثل عن نادي بيراميدز.

وتقام قرعة بطولة دوري أبطال افريقيا بعد قليل في مقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

المتأهلين في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي.

بيراميدز.

الترجي.

صن داونز.

الهلال.

الجيش الملكي.

نهضة بركان.

الملعب المالي.