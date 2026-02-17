قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية والقنوات الناقلة

الكاف
الكاف
عبدالله هشام

يُقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة دور الـ8 (ربع النهائي) من بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية موسم 2025-2026، وذلك لتحديد مواجهات الأندية الثمانية المتأهلة، ورسم طريق المنافسة حتى المباراة النهائية.

وتُجرى مراسم القرعة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية 

ويستضيف مقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لبطولتيّ دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية في تمام الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء 17 فبراير الحالي بقاعة المؤتمرات بالاتحاد.

القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية

تُنقل القرعة عبر:

قناة ON Sport
beIN Sports الإخبارية
القناة الرياضية المغربية
قناة “كاف” الرسمية على يوتيوب 

الأندية المتأهلة إلى دور الـ8 بطولة دوري أبطال أفريقيا

نجحت 8 أندية في حجز مقاعدها بربع النهائي، وهي:

الأهلي وبيراميدز (مصر)، الترجي (تونس)، نهضة بركان والجيش الملكي (المغرب)، صن داونز (جنوب إفريقيا)، الملعب المالي (مالي)، والهلال السوداني (السودان).

مشوار الأهلي وبيراميدز في دور المجموعات

تأهل النادي الأهلي إلى ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات.

كما صعد بيراميدز إلى دور الـ8 متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، إثر تحقيقه الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاء وحيد.

نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يُقسم “كاف” الفرق إلى مستويين:

المستوى الأول: متصدرو المجموعات الأربعة
المستوى الثاني: أصحاب المركز الثاني في المجموعات
وبحسب النظام، يواجه كل فريق من المستوى الأول فريقًا من المستوى الثاني.

احتمالات مواجهات الأهلي وبيراميدز

من المنتظر أن يواجه الأهلي أحد الفرق التالية:

الترجي – نهضة بركان – صن داونز

أما بيراميدز، فسيصطدم بأحد الأندية:

الترجي – صن داونز – الجيش الملكي

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا اليوم

تنطلق القرعة اليوم الثلاثاء 17 فبراير في تمام:

2:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة

3:00 عصرًا بتوقيت السعودية

بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

حسم الزمالك تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

وجاء تأهل الزمالك عقب فوزه على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1، في مواجهة قوية أكدت تفوق الأبيض وحسمه لبطاقة الصدارة.

كما ضمن المصري البورسعيدي التأهل إلى الدور ذاته، بعد فوزه على زيسكو يونايتد بهدفين دون رد، ليواصل الفريق البورسعيدي مشواره القاري بنجاح.

منافسو الزمالك المحتملين

بصفته متصدرًا لمجموعته، ينتظر الزمالك مواجهة أحد أصحاب المركز الثاني، وهم:

أولمبيك آسفي (وصيف المجموعة الأولى)
أوتوهو (وصيف المجموعة الثالثة)
مانيما يونيون (وصيف المجموعة الثانية)

وتقام قرعة الدور ربع النهائي اليوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، حيث ستحدد المواجهات المرتقبة في الأدوار الإقصائية، وسط طموحات للأبيض، في ظل سعيه لاستعادة اللقب القاري ومواصلة مشواره نحو منصة التتويج.

دوري أبطال أفريقيا الكونفيدرالية الإفريقية الأهلي بيراميدز الزمالك

