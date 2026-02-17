انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"

عقدت شُعبةُ المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدة موضوعاتٍ تهم قطاعها، من أهمها التعاون مع هيئة الشراء الموحد، واستعراض نتائج معرض «عرب هيلث» الذي شاركت فيه بعض شركات القطاع بدبي.

وترأس الاجتماع محمد إسماعيل عبده، رئيس الشُّعبة، بحضور عمرو جابر نائب رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد، وحسين قنديل المدير المالي للهيئة العامة للشراء الموحد.

وتناول الاجتماع سبل زيادة التعاون بين الشُّعبة والهيئة العامة للشراء الموحد خلال الفترة القادمة بما يحقق الصالح العام.

وفي مستهل الاجتماع، رحب محمد إسماعيل عبده بممثلي هيئة الشراء الموحد من أجل وضع أطرٍ للتعاون في المرحلة القادمة، خاصةً أن الأيام القليلة الماضية شهدت اجتماعًا جمعه مع الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة، وكان لقاءً مثمرًا، ومن نتائجه حضور ممثلي الهيئة اجتماع الشُّعبة، وهو ما يدل على أن الفترة القادمة ستشهد مرحلةً جديدةً مبشرةً يسودها التفاؤل بين الشُّعبة والهيئة.



وقال «عبده» إن المرحلة الجديدة للتعاون بين الشُّعبة والهيئة تؤكد أن مستحقات الموردين من شركاتٍ ومصانعَ المستلزمات الطبية سيتم صرفها خلال فترةٍ تتراوح ما بين 90 إلى 120 يومًا على أقصى تقديرٍ، وهو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.



وتابع رئيس شُعبة المستلزمات الطبية: إننا كشُعبةٍ نرغب في مواصلة التعاون مع هيئة الشراء الموحد وزيادة التناغم معها، بحيث يكون مردود ذلك إيجابيًا على هذه الصناعة التي تمثل أهميةً خاصةً على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، ونؤكد رغبة الشُّعبة في مواصلة التعاون مع هيئة الشراء الموحد من خلال هذا الاجتماع.



ووجّه «عبده» الشكر لمسؤولي الهيئة العامة للشراء الموحد على التعاون البنّاء مع الشُّعبة، وحرصهم على وجود مرحلةٍ جديدةٍ تعتمد على الانتظام في سداد مستحقات الموردين في المدة المتفق عليها، وهي من 90 إلى 120 يومًا كأقصى تقديرٍ، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو زيادة التعاون والتواصل وحل أي معوقاتٍ قد تواجه هذا القطاع، خاصةً أن الشُّعبة كان لها المبادرة في تأسيس الهيئة العامة للشراء الموحد.



وخلال الاجتماع، طالب «عبده» أعضاء الشُّعبة الذين شاركوا في معرض «عرب هيلث» بدبي بأهمية وضع الملاحظات والمقترحات، سواء الإيجابياتِ للتركيز عليها أو السلبياتِ وسبلَ التغلب عليها خلال المرحلة القادمة، بما يسهم في مشاركاتٍ قويةٍ بالمعارض المقبلة ويحقق طفرةً جديدةً في الصادرات المصرية لهذا القطاع.



من جانبه، أكد عمرو جابر نائب رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد أنه بالفعل تم الاتفاق على سداد مستحقات موردي المستلزمات الطبية خلال مدةٍ تتراوح ما بين 90 إلى 120 يومًا، وهو ما سنسعى إلى تحقيقه بزيادة التعاون بين الهيئة والشُّعبة، مؤكدًا أن باب الهيئة مفتوحٌ لأي مناقشاتٍ أو مقترحاتٍ من شأنها تطوير التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن الالتزام بالسداد يساعد على تنمية الصناعة الوطنية، وأن هناك مبالغَ ماليةً سيتم سدادها خلال الأيام القليلة القادمة، وهو ما اعتبره رئيس وأعضاء الشُّعبة خطوةً إيجابيةً وهامةً مع حلول شهر رمضان المبارك.