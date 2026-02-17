أساطير أفريقيا في المقدمة.. «كاف» يعلن تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن قائمة أساطير الكرة الأفريقية المشاركين في مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية ، والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، لتحديد ملامح المرحلة الحاسمة من البطولتين القاريتين.

وأوضح «كاف» ، أن أربعة من نجوم القارة السابقين سيتولون المساعدة في إجراء القرعة، وهم التونسي راضي الجعايدي، والمالي مومو سيسوكو، والمصري عماد متعب والأنجولي مانوتشو وذلك في إطار احتفالي يبرز تاريخ القارة ونجومها السابقين.

وسلط الاتحاد الضوء على مسيرة عماد متعب، أحد أبرز مهاجمي منتخب مصر عبر تاريخه، بعدما حقق العديد من الألقاب المحلية والقارية مع الأهلي، وكان عنصرًا مؤثرًا في تتويج «الفراعنة» بثلاثية كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي

في دوري أبطال أفريقيا، تأهل كل من الأهلي وبيراميدز (مصر)، الهلال (السودان)، الملعب المالي (مالي)، نهضة بركان والجيش الملكي (المغرب)، صن داونز (جنوب أفريقيا)، والترجي (تونس).

أما في كأس الكونفدرالية الأفريقية، فضمت قائمة المتأهلين الزمالك والمصري البورسعيدي (مصر)، اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد (الجزائر)، أولمبيك آسفي والوداد (المغرب)، أوتوهو دايو ومانيما (الكونغو).

موعد إجراء القرعة

ومن المقرر أن تُقام قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، على أن تعقبها مباشرة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وفق ما نشره «كاف» عبر موقعه الرسمي.

القنوات الناقلة للقرعة

تنقل فعاليات القرعة عبر قناة أون سبورت، إضافة إلى شبكة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، وتحديدًا قناة بي إن سبورتس الإخبارية عبر القمر الصناعي نايل سات، فضلًا عن البث المباشر عبر القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على موقع يوتيوب.