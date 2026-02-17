قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم.

طريقة صينية الكفتة مع الطماطم ..

 

 المقادير:

- نصف كيلو لحم مفروم

- 1 بصلة مفرومة ناعم

- 1 بيضة

- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

- 2 ملعقة كبيرة بقسماط أو كعك مطحون

- بابريكا

- كمون

- ملح وفلفل أسود

- فلفل أخضر حار (اختياري حسب الرغبة)

 مكونات الصلصة:

- 2 طماطم مبشورة

- 1 فلفل أصفر مقطع قطع صغيرة

- 1 فص ثوم مفروم ناعم

- 3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

- 4 أكواب ماء (1 كوب أولًا + 3 عند الغليان)

 طريقة التحضير:

1- نخلط جميع مكونات الكفتة جيدًا مع بعض، ثم نشكلها كرات.

2- نذوب صلصة الطماطم في كوب ماء ونضعها على النار، ثم نضيف 3 أكواب ماء ونتركها حتى تغلي.

3- نضيف كرات الكفتة إلى الصلصة مع الطماطم والثوم، وتُترك على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة.

4- نضيف الفلفل الأصفر ونتركها 15 دقيقة أخرى حتى تنضج تمامًا.

5- تقدم الكفتة التركية ساخنة مع الأرز الأبيض.

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم الكفتة الكفتة بالطماطم طريقة عمل الكفتة بالطماطم

