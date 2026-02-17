قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم.

طريقة صينية الكفتة مع الطماطم ..

المقادير:

- نصف كيلو لحم مفروم

- 1 بصلة مفرومة ناعم

- 1 بيضة

- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

- 2 ملعقة كبيرة بقسماط أو كعك مطحون

- بابريكا

- كمون

- ملح وفلفل أسود

- فلفل أخضر حار (اختياري حسب الرغبة)

مكونات الصلصة:

- 2 طماطم مبشورة

- 1 فلفل أصفر مقطع قطع صغيرة

- 1 فص ثوم مفروم ناعم

- 3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

- 4 أكواب ماء (1 كوب أولًا + 3 عند الغليان)

طريقة التحضير:

1- نخلط جميع مكونات الكفتة جيدًا مع بعض، ثم نشكلها كرات.

2- نذوب صلصة الطماطم في كوب ماء ونضعها على النار، ثم نضيف 3 أكواب ماء ونتركها حتى تغلي.

3- نضيف كرات الكفتة إلى الصلصة مع الطماطم والثوم، وتُترك على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة.

4- نضيف الفلفل الأصفر ونتركها 15 دقيقة أخرى حتى تنضج تمامًا.

5- تقدم الكفتة التركية ساخنة مع الأرز الأبيض.