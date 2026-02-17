قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم.
طريقة صينية الكفتة مع الطماطم ..
المقادير:
- نصف كيلو لحم مفروم
- 1 بصلة مفرومة ناعم
- 1 بيضة
- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
- 2 ملعقة كبيرة بقسماط أو كعك مطحون
- بابريكا
- كمون
- ملح وفلفل أسود
- فلفل أخضر حار (اختياري حسب الرغبة)
مكونات الصلصة:
- 2 طماطم مبشورة
- 1 فلفل أصفر مقطع قطع صغيرة
- 1 فص ثوم مفروم ناعم
- 3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم
- 4 أكواب ماء (1 كوب أولًا + 3 عند الغليان)
طريقة التحضير:
1- نخلط جميع مكونات الكفتة جيدًا مع بعض، ثم نشكلها كرات.
2- نذوب صلصة الطماطم في كوب ماء ونضعها على النار، ثم نضيف 3 أكواب ماء ونتركها حتى تغلي.
3- نضيف كرات الكفتة إلى الصلصة مع الطماطم والثوم، وتُترك على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة.
4- نضيف الفلفل الأصفر ونتركها 15 دقيقة أخرى حتى تنضج تمامًا.
5- تقدم الكفتة التركية ساخنة مع الأرز الأبيض.