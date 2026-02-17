خالد بيومي يطالب بتأجل مباريات الدوري في أول أيام رمضان.. اعرف علي السبب

طالب الإعلامي خالد بيومي بتأجل مباريات الكرة بالدوري المصري في أول أيام رمضان حرصا علي سلامة اللاعبين

وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي اكس :" نأمل تأجيل مباريات الدوري المصري المحددة في الأول من رمضان لمدة 24 ساعة، حرصًا على صحة اللاعبين وسلامتهم، وتجنبًا لأي تأثيرات سلبية قد تنجم عن عدم اعتياد الجسم على الصيام وفقدان السوائل وعدم القدرة علي التركيز في اليوم الأول.

‏كل عام وأنتم بخير.

وتشهد مباريات اليوم ثلاث مواجهات قوية في الدوري، حيث يلتقي مودرن سبورت مع كهرباء الإسماعيلية، والاتحاد السكندري أمام سموحة، بينما يصطدم إنبي بفريق البنك الأهلي، في جولة قد تُعيد ترتيب أوراق الهدافين.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ 18

1- عدي الدباغ، الزمالك، 7 أهداف.

2- ناصر ماهر، بيراميدز، 6 أهداف.

2- تريزيجيه، الأهلي، 6 أهداف.

2- صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف.

2- صلاح محسن، المصري، 6 أهداف.

3- علي سليمان، كهرباء الإسماعيلية، 5 أهداف.

3- عمر الساعي، المصري، 5 أهداف.