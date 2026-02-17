ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية

شهدت عدد من المحافظات حركة تغييرات جديدة شملت تعيين محافظين جدد، في خطوة تهدف إلى تطوير العمل التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظة القليوبية

أكد المهندس حسام الدين عبدالفتاح محافظ القليوبية أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد على كافة المستويات.

وأشار المحافظ فى أول تصريح له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمباشرة مهام عمله محافظاً للإقليم إلى التنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة التنفيذية، لدفع عجلة التنمية الشاملة، ومتابعة كافة الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن القليوبي بشكل مباشر، مع وضع حلول عاجلة ومستدامة تلبي تطلعات أبناء المحافظة.



وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية على ثقته الغالية وتكليفه بتولي مسؤولية محافظة القليوبية، مؤكداً عزمه على بذل أقصى الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ووصل الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إلى مقر مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة بنها، وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمباشرة مهام عمله محافظاً للإقليم.

محافظة الشرقية

حرص محافظ الشرقية أن يببعث برسائل طمأنة مباشرة إلى أبناء المحافظة، مؤكداً فيها أن المرحلة القادمة سيكون عنوانها:"العمل الجاد، والشفافية، والتواجد الميداني المستمر لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين" مؤكداً أن معيار نجاح أي مسؤول تنفيذي يُقاس بمدى انعكاس أدائه على تحسين جودة حياة المواطنين، لافتاً إلى أنه سيواصل جولاته الميدانية المفاجئة بكافة المراكز والمدن والأحياء والقرى والعزب، ولن يكتفي بالتقارير المكتبية، بل سيحرص على رصد مستوى الخدمات على أرض الواقع ، ومتابعة ما يُنشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي من شكاوى ومقترحات ، مع فحصها ودراستها وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بشكل فوري.

كما يؤكد محافظ الشرقية أن التواصل الدائم مع المواطنين، ودراسة الشكاوى بجدية، وسرعة الاستجابة للمشكلات، تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، إلى جانب حسن إدارة الموارد والمعدات المتاحة وتعظيم الإستفادة منها، والعمل في إطار من التنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية والرقابية ونواب البرلمان، بما يحقق تكامل الأدوار ويعزز كفاءة الأداء.

أوضح محافظ الشرقية أن عدداً من الملفات الحيوية ستكون محل متابعة وإشراف مباشر، وفي مقدمتها تقنين الأوضاع، ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، وانتظام العملية التعليمية، وحملات النظافة، ومتابعة المخابز، ومشروعات الإسكان، والتخطيط العمراني والحفاظ على الهوية البصرية، فضلًا عن التصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على الإنتهاء من المشروعات الجارية وفق الجداول الزمنية المحددة.

محافظ أسيوط

أكد المحافظ على أهمية العمل الجماعي والتنسيق الكامل بين مختلف القطاعات، مؤكدًا أن معيار النجاح سيكون بمدى انعكاس الجهد التنفيذي على حياة المواطن اليومية. وقال أن المواطن هو محور منظومة العمل التنفيذي.

وأوضح المحافظ أن العمل الميداني سيكون الأساس خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الجولات المفاجئة على القطاعات الخدمية والمشروعات الجاري تنفيذها، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات جودة في التنفيذ، مشيرًا إلى أن مكتبه سيظل مفتوحًا لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، مع تفعيل آليات المتابعة السريعة والرد الفوري في إطار القانون.

وأشار إلى أن تحسين مستوى الخدمات الأساسية يتصدر أجندة العمل، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تطوير منظومة النظافة ورفع كفاءتها، والتعامل الحاسم مع الإشغالات والتعديات، ووضع حلول عملية ومستدامة للمشكلات التي تمس القرى والمراكز والأحياء.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتسريع المعدلات وفقًا للضوابط القانونية، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية لما لها من دور مهم في تحقيق الانضباط العمراني وتعظيم موارد الدولة.

محافظ كفر الشيخ

أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ الجديد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الميدانية والمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية، مع التركيز على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية.

المحافظ الجديد في أول تصريحات له: «أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي تجاه أبناء محافظة كفر الشيخ، وسأعمل بكل جد وإخلاص على تحسين جودة الخدمات والمرافق»

وأشار إلى تكثيف التواجد الميداني، والاستماع المباشر لاحتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يحقق التنمية الشاملة ويعزز ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي.

واختتم تصريحاته: «وهدفنا أن يشعر كل مواطن بتطور حقيقي وملموس في حياته اليومية».