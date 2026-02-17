قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
ذكريات النهائيات تعود.. مواجهة ثأرية مرتقبة بين الأهلي والترجي
روسيا.. انهيار مبنى للشرطة العسكرية في قاعدة بـ سيرتولوفو الروسية
خلال رمضان.. دار الإفتاء تعلن خطتها لنشر الوعي الديني وتقديم الخدمات الإفتائية
أسطورة الكرة الإنجليزية يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية

محافظ
محافظ
قسم المحافظات

شهدت عدد من المحافظات حركة تغييرات جديدة شملت تعيين محافظين جدد، في خطوة تهدف إلى تطوير العمل التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظة القليوبية

أكد المهندس حسام الدين عبدالفتاح محافظ القليوبية أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد على كافة المستويات.

وأشار المحافظ فى أول تصريح له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمباشرة مهام عمله محافظاً للإقليم إلى التنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة التنفيذية، لدفع عجلة التنمية الشاملة، ومتابعة كافة الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن القليوبي بشكل مباشر، مع وضع حلول عاجلة ومستدامة تلبي تطلعات أبناء المحافظة.


وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية على ثقته الغالية وتكليفه بتولي مسؤولية محافظة القليوبية، مؤكداً عزمه على بذل أقصى الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


ووصل الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إلى مقر مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة بنها، وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمباشرة مهام عمله محافظاً للإقليم.

محافظة الشرقية

حرص محافظ الشرقية أن يببعث برسائل طمأنة مباشرة إلى أبناء المحافظة، مؤكداً فيها أن المرحلة القادمة سيكون عنوانها:"العمل الجاد، والشفافية، والتواجد الميداني المستمر لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين" مؤكداً أن معيار نجاح أي مسؤول تنفيذي يُقاس بمدى انعكاس أدائه على تحسين جودة حياة المواطنين، لافتاً إلى أنه سيواصل جولاته الميدانية المفاجئة بكافة المراكز والمدن والأحياء والقرى والعزب، ولن يكتفي بالتقارير المكتبية، بل سيحرص على رصد مستوى الخدمات على أرض الواقع ، ومتابعة ما يُنشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي من شكاوى ومقترحات ، مع فحصها ودراستها وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بشكل فوري.

كما يؤكد محافظ الشرقية أن التواصل الدائم مع المواطنين، ودراسة الشكاوى بجدية، وسرعة الاستجابة للمشكلات، تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، إلى جانب حسن إدارة الموارد والمعدات المتاحة وتعظيم الإستفادة منها، والعمل في إطار من التنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية والرقابية ونواب البرلمان، بما يحقق تكامل الأدوار ويعزز كفاءة الأداء.

أوضح محافظ الشرقية أن عدداً من الملفات الحيوية ستكون محل متابعة وإشراف مباشر، وفي مقدمتها تقنين الأوضاع، ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، وانتظام العملية التعليمية، وحملات النظافة، ومتابعة المخابز، ومشروعات الإسكان، والتخطيط العمراني والحفاظ على الهوية البصرية، فضلًا عن التصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على الإنتهاء من المشروعات الجارية وفق الجداول الزمنية المحددة.

محافظ أسيوط

أكد المحافظ على أهمية العمل الجماعي والتنسيق الكامل بين مختلف القطاعات، مؤكدًا أن معيار النجاح سيكون بمدى انعكاس الجهد التنفيذي على حياة المواطن اليومية. وقال أن المواطن هو محور منظومة العمل التنفيذي.

وأوضح المحافظ أن العمل الميداني سيكون الأساس خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الجولات المفاجئة على القطاعات الخدمية والمشروعات الجاري تنفيذها، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات جودة في التنفيذ، مشيرًا إلى أن مكتبه سيظل مفتوحًا لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، مع تفعيل آليات المتابعة السريعة والرد الفوري في إطار القانون.

وأشار إلى أن تحسين مستوى الخدمات الأساسية يتصدر أجندة العمل، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تطوير منظومة النظافة ورفع كفاءتها، والتعامل الحاسم مع الإشغالات والتعديات، ووضع حلول عملية ومستدامة للمشكلات التي تمس القرى والمراكز والأحياء.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتسريع المعدلات وفقًا للضوابط القانونية، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية لما لها من دور مهم في تحقيق الانضباط العمراني وتعظيم موارد الدولة.

محافظ كفر الشيخ

أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ الجديد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الميدانية والمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية، مع التركيز على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية.

المحافظ الجديد في أول تصريحات له: «أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي تجاه أبناء محافظة كفر الشيخ، وسأعمل بكل جد وإخلاص على تحسين جودة الخدمات والمرافق»

وأشار إلى تكثيف التواجد الميداني، والاستماع المباشر لاحتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يحقق التنمية الشاملة ويعزز ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي.

واختتم تصريحاته: «وهدفنا أن يشعر كل مواطن بتطور حقيقي وملموس في حياته اليومية».

محافظ القليوبية الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

ترشيحاتنا

سكودا بيك الكهربائية

لمنافسة هيونداي أيونيك 9.. سكودا تطلق سيارة كهربائية ضخمة

شركة آبل

"أبل" تحدد 4 مارس موعدًا لحدث خاص دون الكشف عن مفاجآته

فولفو P1800ES ريستومود

عودة أجمل سيارة ستيشن واجن من فولفو بعدد محدود

بالصور

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد