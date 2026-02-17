قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امرأة منزوعة الرحمة.. ليبية تترك رضيعها للكلاب حتى الموت
رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسعى لزيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى مع كافة النواب
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ركلة واحدة تغير الأرقام.. هل كسرت جزائية جيرونا سجل لامين يامال المثالي؟

لامين يامال
لامين يامال
أمينة الدسوقي

شهدت مواجهة برشلونة أمام جيرونا في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني حدثاً لافتاً عندما أهدر النجم الشاب لامين يامال ركلة جزاء في توقيت حساس، وتحديداً قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، ما أثار تساؤلات حول سجله في تنفيذ الركلات.

تفاصيل ركلة الجزاء الضائعة

احتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة +45 بعد سقوط داني أولمو داخل منطقة الجزاء. 

وتقدم يامال لتنفيذ الركلة في ظل غياب المنفذ المعتاد روبرت ليفاندوفسكي، لكنه سدد الكرة في القائم، ليضيع فرصة تعزيز تقدم فريقه في توقيت حرج.

هل هذه أول ركلة ضائعة في مسيرته؟

حتى تلك اللحظة، كان يامال يتمتع بسجل شبه مثالي من علامة الجزاء، إذ لم يُعرف عنه إهدار الركلات منذ تصعيده للفريق الأول قبل عامين.

 ونجح خلال مسيرته القصيرة في تسجيل 7 ركلات جزاء، بينها 3 بقميص برشلونة هذا الموسم أمام رايو فاييكانو وريال بيتيس.

بصمة أوروبية وأرقام لافتة

لم يقتصر تألق يامال على المنافسات المحلية، بل ترك بصمته قارياً أيضاً بتسجيله ركلة جزاء في شباك أولمبياكوس ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وعلى مستوى الأرقام، يواصل الموهبة الشابة تقديم موسم مميز، بعدما سجل 15 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة بقميص برشلونة.

مباراة برشلونة وجيرونا اختبار شخصية

مواجهة برشلونة وجيرونا حملت طابعاً تنافسياً خاصاً، نظراً لتقارب المستويات هذا الموسم وطموح الفريقين في حجز مقعد أوروبي متقدم. 

ورغم إهدار ركلة الجزاء، أظهر يامال شخصية قوية بحضوره المستمر في الثلث الهجومي وتحركاته الخطرة على الأطراف، ما يعكس نضجاً مبكراً لنجم لم يتجاوز 18 عاماً.

المباراة شكلت اختباراً حقيقياً لبرشلونة في سباق النقاط، واختباراً نفسياً ليامال، الذي يبقى أحد أبرز ركائز مشروع النادي للمستقبل رغم العثرة العابرة.

 جدل حول هوية منفذ ركلات الجزاء في برشلونة

وأثار إهدار ركلة جزاء حاسمة خلال خسارة برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 2-1 جدلا واسعا، بعدما سلطت الواقعة الضوء على ترتيب منفذي ركلات الجزاء داخل الفريق الكتالوني.

ركلة ضائعة تغير مجرى المباراة

جاءت اللقطة المثيرة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، حين احتسب الحكم سوتو غرادو ركلة جزاء بعد عرقلة داني أولمو داخل منطقة الجزاء.

نقطة التحول في اللقاء
مفاجأة إعلامية من المسدد الأول؟

رغم أن يامال لم يُعرف عنه إهدار ركلات الجزاء منذ تصعيده للفريق الأول، فإن صحيفة "آس" الإسبانية فجرت مفاجأة، مؤكدة أن البرازيلي رافينيا هو المنفذ الأول لركلات الجزاء في برشلونة هذا الموسم.

وبحسب التقرير، فإن قرار التنفيذ لم يكن محسومًا مسبقًا، بل جاء بمبادرة من اللاعب الشاب داخل الملعب.

قرار فردي قد تكون له تبعات

أشارت الصحيفة إلى أن يامال أصر على تنفيذ الركلة بنفسه، رغم أحقية رافينيا بها وفق ترتيب الفريق، وهو ما فتح باب الانتقادات حول اتخاذ قرارات فردية في لحظات حاسمة.

النتيجة لم تكن في صالح برشلونة، إذ تحولت الركلة الضائعة إلى عامل ضغط نفسي ساهم في خسارة الفريق للنقاط.

خسارة تضاعف الضغوط
الهزيمة أمام جيرونا

كانت الرابعة للفريق في الدوري هذا الموسم ضمن منافسات الدوري الإسباني، كما جاءت لتزيد من حدة الانتقادات بعد السقوط السابق أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبين ركلة ضائعة وجدال تكتيكي، يواجه برشلونة تساؤلات صعبة حول إدارة اللحظات الحاسمة، في موسم لا يحتمل المزيد من الأخطاء إذا أراد المنافسة على الألقاب.

برشلونة برشلونة أمام جيرونا مواجهة برشلونة أمام جيرونا الدوري الإسباني النجم الشاب لامين يامال يامال جيرونا نهائي كأس ملك إسبانيا كأس ملك إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

ترشيحاتنا

شركة آبل

"أبل" تحدد 4 مارس موعدًا لحدث خاص دون الكشف عن مفاجآته

فولفو P1800ES ريستومود

عودة أجمل سيارة ستيشن واجن من فولفو بعدد محدود

سوار هواوي

بأقل من 70 دولارا.. أفضل سوار رياضي لتتبع اللياقة البدنية

بالصور

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟ علم النفس يجيب

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد