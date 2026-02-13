يتفوق على ميسي.. لامين يامال يتصدر قائمة الأكثر مبيعا للقمصان عالميا

حقق النجم الإسباني الصاعد لامين يامال إنجازا تسويقيا لافتا في عام 2025 بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين مبيعًا للقمصان حول العالم متفوقًا على أسماء كبرى يتقدمها الأسطورة ليونيل ميسي.

ووفقًا لتقرير نشره موقع The Touchline باع يامال 1,315,000 قميص مع برشلونة ليؤكد التأثير الجماهيري الكبير الذي بات يتمتع به رغم حداثة سنه، ويعكس حجم شعبيته المتنامية على المستوى العالمي.

وجاء ميسي في المركز الثاني بعدما باع 1,278,000 قميص بقميص إنتر ميامي، بينما حل البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثالثًا بـ1,110,000 قميص مع برشلونة.

واحتل الفرنسي كيليان مبابي المركز الرابع بـ1,020,000 قميص مع ريال مدريد، فيما جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور خامسًا بعدما باع 992,000 قميص بقميص النادي الملكي.

وتعكس هذه الأرقام التحول اللافت في خريطة الشعبية العالمية مع بروز جيل جديد يتقدمه يامال، القادر على منافسة أبرز نجوم اللعبة داخل الملعب وخارجه.

أسوأ سقوط في مسيرة هانزي فليك

تلقى الألماني هانزي فليك المدير الفني لـبرشلونة ضربة موجعة بعدما تعرض لأكبر هزيمة في مسيرته التدريبية بمباراة رسمية مع فريق محترف عقب السقوط أمام أتلتيكو مدريد.

وسقط برشلونة برباعية نظيفة على ملعب «ميتروبوليتانو» في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في مواجهة شهدت أرقامًا سلبية غير مسبوقة للفريق الكتالوني وزادت الضغوط على جهازه الفني قبل لقاء الإياب.

أرقام صادمة بعد الرباعية

استقبل برشلونة أربعة أهداف في شوط أول للمرة الثانية فقط منذ موسم 2004-2005 وكانت السابقة الأشهر أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020 حين خسر الفريق الكتالوني 8-2 في مباراة كان يقود فيها الفريق البافاري المدرب الحالي لبرشلونة هانزي فليك.

كما تعد هذه الهزيمة أول خسارة لبرشلونة في ذهاب مواجهة إقصائية منذ 14 فبراير 2017، عندما سقط أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0 في دور الـ16 من دوري الأبطال.

وشهدت المباراة رقما سلبيا آخر بعدما أصبح إريك جارسيا أول لاعب من برشلونة يسجل هدفًا عكسيًا ويتعرض للطرد في اللقاء ذاته منذ موسم 2004-2005 على الأقل.

في المقابل، حقق أتلتيكو مدريد فوزًا برباعية نظيفة على برشلونة في مباراة رسمية لأول مرة منذ 12 أبريل 1989، عندما انتصر بالنتيجة نفسها في بطولة كأس ملك إسبانيا.