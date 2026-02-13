بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للإطمئنان على إنتظام سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروعات التنموية والخدمية وإزالة أي معوقات لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

اكد محافظ الشرقية انه شهد مركز ومدينة ههيا متابعة أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء المتفرع من شارع السنترال بإعتماد مالي قدره ٣ مليون و ٢٥٠ الف جنيهاً وبإجمالي أطوال وصلت ٦١٠٠ متراً و بنسبة تنفيذ ٣٥٪ ، ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اشار محافظ الشرقية الي أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحة للمواطنين.