البدوي: ثقة الرئيس في ضياء رشوان تعكس رؤية الدولة لتجديد الخطاب الإعلامي

أعرب مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، عن خالص ترحيبه وتقديره لقرار القيادة السياسية بتكليف الدكتور ضياء رشوان بمهام وزارة الدولة للإعلام، مؤكدًا أن القرار يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية المرحلة ومتطلبات تطوير المنظومة الإعلامية في ظل التحديات الراهنة.

وقال البدوي، في تصريحات له اليوم، إن ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدكتور ضياء رشوان تمثل تقديرًا لمسيرة مهنية ووطنية مشرفة، مشيرًا إلى أن الوزير الجديد يمتلك خبرات تراكمية كبيرة في العمل الصحفي والنقابي والإداري، تؤهله لقيادة ملف الإعلام بكفاءة واقتدار.

وأضاف أن الدكتور ضياء رشوان يُعد من الرموز الصحفية البارزة، وله تجربة ثرية في إدارة نقابة الصحفيين، حيث نجح في تحقيق توازن بين الدفاع عن حقوق الصحفيين والحفاظ على ثوابت الدولة، وهو ما يعزز الثقة في قدرته على صياغة رؤية إعلامية متكاملة تجمع بين المهنية والمسؤولية الوطنية.

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن المرحلة المقبلة تتطلب خطابًا إعلاميًا واعيًا يواكب جهود الدولة في البناء والتنمية، ويعزز من قوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن النقابة العامة وكافة العاملين في قطاعات الصحافة والطباعة والإعلام يقفون صفًا واحدًا خلف الوزير الجديد، دعمًا لكل خطوة تستهدف تطوير الأداء الإعلامي وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن النقابة العامة ستظل شريكا فاعلًا في أي حوار أو مبادرة تهدف إلى تحديث أدوات العمل الإعلامي، والارتقاء بالمحتوى، وبناء كوادر قادرة على مواجهة التحديات، داعيًا الله أن يوفّق الوزير في أداء مهامه لخدمة الوطن والمواطن.