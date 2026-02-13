قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البدوي: ثقة الرئيس في ضياء رشوان تعكس رؤية الدولة لتجديد الخطاب الإعلامي

ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام
الديب أبوعلي

أعرب مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، عن خالص ترحيبه وتقديره لقرار القيادة السياسية بتكليف الدكتور ضياء رشوان بمهام وزارة الدولة للإعلام، مؤكدًا أن القرار يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية المرحلة ومتطلبات تطوير المنظومة الإعلامية في ظل التحديات الراهنة.

وقال البدوي، في تصريحات له اليوم، إن ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدكتور ضياء رشوان تمثل تقديرًا لمسيرة مهنية ووطنية مشرفة، مشيرًا إلى أن الوزير الجديد يمتلك خبرات تراكمية كبيرة في العمل الصحفي والنقابي والإداري، تؤهله لقيادة ملف الإعلام بكفاءة واقتدار.

وأضاف أن الدكتور ضياء رشوان يُعد من الرموز الصحفية البارزة، وله تجربة ثرية في إدارة نقابة الصحفيين، حيث نجح في تحقيق توازن بين الدفاع عن حقوق الصحفيين والحفاظ على ثوابت الدولة، وهو ما يعزز الثقة في قدرته على صياغة رؤية إعلامية متكاملة تجمع بين المهنية والمسؤولية الوطنية.

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن المرحلة المقبلة تتطلب خطابًا إعلاميًا واعيًا يواكب جهود الدولة في البناء والتنمية، ويعزز من قوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن النقابة العامة وكافة العاملين في قطاعات الصحافة والطباعة والإعلام يقفون صفًا واحدًا خلف الوزير الجديد، دعمًا لكل خطوة تستهدف تطوير الأداء الإعلامي وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن النقابة العامة ستظل شريكا  فاعلًا في أي حوار أو مبادرة تهدف إلى تحديث أدوات العمل الإعلامي، والارتقاء بالمحتوى، وبناء كوادر قادرة على مواجهة التحديات، داعيًا الله أن يوفّق الوزير في أداء مهامه لخدمة الوطن والمواطن.

ضياء رشوان الدكتور ضياء رشوان مجدي البدوي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وزارة الدولة للإعلام النقابة العامة للعاملين بالصحافة نقابة الصحفيين الرئيس عبد الفتاح السيسي

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

حملات نظافة

حملات مكثفة للنظافة بمدينة بيلا في كفر الشيخ.. صور

افتتاح مسجد

افتتاح 9 مساجد في كفر الشيخ | صور

الاعتداء على شاب في القليوبية

والدة ضحية واقعة القليوبية: اعتدوا عليه وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة عاطفية

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

