معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

أكدت الفنانة إيمي سمير غانم عدم وجود علاقة شخصية تجمعها بالفنانة ياسمين عبد العزيز، مشيرة إلى أن المقارنة بينهما في مجال الكوميديا غير منطقية بسبب اختلاف الجيل والخبرة الفنية.

وخلال لقائها مع الإعلامي نيشان، أوضحت إيمي أنها تنتمي إلى جيل مختلف تمامًا، وأنها كانت تشاهد ياسمين عبد العزيز في أعمالها السابقة، ما يعكس الفارق الزمني بينهما.

وأضافت أنها لا تعرفها بشكل شخصي، لافتة إلى أنها التقتها مرة واحدة فقط وألقت عليها التحية، وشددت على أن لكل فنانة أسلوبها وتجربتها الخاصة التي تميزها عن الأخرى.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: