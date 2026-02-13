قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب الجامع الأزهر يرد على منكري السنة: مصدر تشريعي مفسر للقرآن لا غنى عنه

الدكتور ابو اليزيد سلامة
الدكتور ابو اليزيد سلامة
محمد شحتة

ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شؤون القرآن بـقطاع المعاهد الأزهرية، حيث دار موضوع الخطبة حول: «أظلنا شهر عظيم مبارك».

وقال خطيب الجامع الأزهر، إن شهر رمضان شهرٌ مبارك فرض الله صيامه وزكّاه بالقرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾، مؤكدًا أن الله شرف هذا الشهر بنزول أعظم كتاب لهداية البشرية.

وأوضح أن المتأمل في حكمة ارتباط رمضان بالشهور القمرية (الهجر) يدرك أن ذلك من تمام العدل الإلهي؛ إذ أن الشهور الشمسية (الميلادية) ثابتة لا تتغير، بينما تتبدل الشهور القمرية بين فصول العام، ليصوم المسلم في الشتاء والصيف والربيع والخريف، فيتحقق معنى المشقة التي يتساوى فيها المسلمون عبر الزمن.

وبيّن أن الله تعالى فضّل شهر رمضان على سائر الشهور، وخصّه بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فجعل صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعًا، مشيدًا بما يميز المصريين خلال هذا الشهر من صور التكافل الاجتماعي، حيث تتحول الشوارع والطرق العامة ومحطات القطارات قبيل أذان المغرب إلى مشاهد إنسانية راقية تعكس روح التعاون والتراحم.

وأشار إلى أن من خصائص الشهر الكريم تصفيد الشياطين ومردة الجن، مما يقلل من تأثيرهم في إغواء الصائمين، كما تُفتح أبواب الجنة وتُغلق أبواب النار، وهو ما يهيئ بيئة إيمانية تساعد المسلم على الاجتهاد في العبادة والتوبة.

وأضاف خطيب الجامع الأزهر، أن الملائكة تستقبل شهر رمضان بنزولها بالرحمة والبركة، فتشهد أيامه ولياليه عبادات مكثفة، وتستغفر للصائمين حتى يفطروا، وتنادي: «يا باغي الخير أقبل»، وتنتشر خاصة في ليلة القدر لتحيط بحلق الذكر وتؤمّن على الدعاء، وتكتب أسماء من غفر الله لهم وأعتق رقابهم من النار، وهو فضل عظيم يناله الصائمون لما يظهرونه من إخلاص وصبر.

وأكد أن الصيام سرّ بين العبد وربه، أضافه الله إلى نفسه وجعل ثوابه بلا حساب، موضحًا أن السلف الصالح كانوا يستقبلون رمضان بفرحة عظيمة، ويستعدون له بالدعاء لبلوغه، ثم ينصرفون إلى العبادة وتلاوة القرآن وإطعام الطعام وقيام الليل، مع حفظ الجوارح وصيانة السمع والبصر واللسان عن المعاصي.

ولفت مدير عام شؤون القرآن الكريم، إلى مكانة مصر في خدمة القرآن الكريم، مبينًا أن القرآن نزل في مكة وتُلي في مصر، وأن مصر كانت أول دولة طبعت المصحف الشريف طباعة دقيقة خالية من الأخطاء، مشددًا على أن الاستعداد لرمضان يكون بتطهير القلوب، والتوبة الصادقة، والعزم على الطاعة، والتدرب على الصيام خاصة في شعبان، مع الإكثار من تلاوة القرآن والتدبر في آياته.

واختتم خطيب الجامع الأزهر خطبته بالرد على منكري السنة النبوية، مؤكدًا أن السنة مصدر تشريعي يفسر القرآن الكريم ويبين أحكامه، وأن طاعة النبي ﷺ واجبة بنصوص القرآن، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، موضحًا أن السنة النبوية هي التطبيق العملي للقرآن، ولا يمكن إقامة أركان الإسلام أو فهم كثير من الأحكام الشرعية دونها.

الأزهر الجامع الأزهر الأزهر الشريف خطبة الجمعة صلاة الجمعة شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

تغييرات جوية

نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية

ارز بالخلطة

طريقة عمل أرز بالخلطة.. وصفة شرقية بطعم المطاعم في منزلك

دواء الحموضة

دواء شائع تحت التحذير .. آثار جانبية لا ينتبه لها كثيرون

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد