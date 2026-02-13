قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل شهر رمضان.. أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2026
الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟
وزير الخارجية: مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية مسروقة وندعم استرداد التراث الأفريقي
وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم إلى النيابة
مستشار بوتين السابق: الشعب الأوكراني هو المستفيد الأكبر من جهود السلام
عقب التعادل أمام بنين .. منتخب مصر للشابات يودع تصفيات أفريقيا
عمر جابر: لا بديل عن الفوز في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية
معتمد جمال: لا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية
دبلوماسي أوكراني سابق: زيلينسكي لا يخشى تصويت شعبه على صفقات المفاوضات
ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية
صراع اللقب يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يقترب أكثر من التتويج؟
الغرامات لا تكفي .. رئيس الكاف يعيد النظر في عقوبات أحداث الشغب بالمباريات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة النقل تكشف عن أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو| شاهد

الخط الرابع للمترو
الخط الرابع للمترو
حمادة خطاب

كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وقالت الوزارة إنه مشروع عملاق يجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر  ويتم تنفيذه بأيدي المهندسين والعمال المصريين المهرة 

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن المشروع:

1- يأتي تنفيذ المشروع في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة.

2- تمتد المرحلة الأولى منه الجاري تنفيذها حالياً بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية ‏(المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات) ، بطول 19 كم بعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو ، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح وتنتهي المرحلة الأولى للخط بمحطة الفسطاط.

3- يجري حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى بالمحطات كذلك أعمال الحفر النفقي و تتقدم معدلات تنفيذ أعمال الحفر النفقي للنفقين بالجزء الأول من المرحلة الاولى (نفق لكل إتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل إتجاه )  حيث وصلت الماكينة الأولى الى محطة المتحف المصرى الكبير والثانية الى محطة الرماية والثالثة فى الطريق الى محطة  مدكور والرابعة فى الطريق الى محطة الطالبية 

ويجري تجميع ماكينتي حفر الانفاق بالجزء الثاني من المرحلة الأولى من الخط حيث جارى انزال اول الماكينات بمحطة الفسطاط  علي أن تبدأ اعمال حفر النفق الاول من منتصف شهر مارس القادم  في اتجاه محطة المساحة، وماكينة الحفر الثانية تبدأ عملها في حفر النفق الثاني في منتصف شهر ابريل القادم  من نفس محطة الفسطاط في اتجاه محطة المساحة

4- يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثانية ( الفسطاط – القاهرة الجديدة) والتي تمتد بطول 26.9 كم وعدد 21 محطة (6 علوية + 15 نفقية) حيث تمتد في مسار نفقي ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو بمحطة السيدة عائشة ثم طريق النصر ومدينة نصر بشارع أنور المفتي ليتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران ثم يستمر بشارع حافظ إبراهيم ثم يستمر ليتقاطع مع محور شينزوآبي ثم شرقاً إلى شارع أحمد الزمر وشارع الميثاق ثم في مسار سطحي أعلى كوبري ماجد الفطيم للسيارات حتى يتقاطع مع الطريق الدائري ثم يمتد في مسار علوي أمام أكاديمية الشرطة ثم شرقاً بمحور السادات ثم يمتد شمالاً بمحور مصطفى كامل لينتهي بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / السويس نهاية المرحلة الثانية.

5- يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري) بطول 16.3 كم بعدد 10 محطات لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها ولتحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل في محطة الحصري.

6- يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة) بطول 38.7 كم بعدد 8 محطات للوصول حتى العاصمة الجديدة وتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة  الجديدة) في محطة مطار العاصمة.

7- المشروع له أهمية كبيرة في ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ، حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في (الهرم ، فيصل ، العمرانية ، الجيزة ، مدينة نصر ، جامعة الأزهر ، القاهرة الجديدة).

8- من المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يومياً بعد إكتمال تنفيذه.

وزارة النقل الخط الرابع لمترو الأنفاق الخط الرابع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد سقوط أمطار علي هذه المناطق واستمرار الرياح

مشروعات الصحة

الصحة: 33 زيارة ميدانية لـ 58 مستشفى و62 وحدة صحية بـ 12 محافظة

جامعة القاهرة

انطلاق فعاليات مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار بجامعة القاهرة

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد