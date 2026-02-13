قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية مسروقة وندعم استرداد التراث الأفريقي
وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم إلى النيابة
مستشار بوتين السابق: الشعب الأوكراني هو المستفيد الأكبر من جهود السلام
عقب التعادل أمام بنين .. منتخب مصر للشابات يودع تصفيات أفريقيا
عمر جابر: لا بديل عن الفوز في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية
معتمد جمال: لا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية
دبلوماسي أوكراني سابق: زيلينسكي لا يخشى تصويت شعبه على صفقات المفاوضات
ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية
صراع اللقب يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يقترب أكثر من التتويج؟
الغرامات لا تكفي .. رئيس الكاف يعيد النظر في عقوبات أحداث الشغب بالمباريات
عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر
دعاء المغرب 26 شعبان.. أفضل الدعوات المستحبة لختام اليوم
ديني

دعاء المغرب 26 شعبان.. أفضل الدعوات المستحبة لختام اليوم

دعاء المغرب
دعاء المغرب
أحمد سعيد

يحرص المؤمنون على المداومة على ذكر الله يوميا ليكون لهم وردا ثابتا، اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالًا لقوله تعالى "وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا"، ويأتي دعاء المغرب أفضل الأعمال في مقدمة هذه الأوقات المباركة التي يُستحب فيها الإكثار من الدعاء والذكر، لما يحمله من نفحات إيمانية وسكينة، وفي السطور التالية نعرض أفضل صيغ الدعاء المستحبة في هذا الوقت المبارك.

دعاء المغرب يوم 26 شعبان

ومع أواخر شهر شعبان الذي واستقبال شهر رمضان المعظم ترفع يزداد الحرص على اغتنام هذه اللحظات بالطاعة والتضرع ومن أحب الأعمال إلى الله هو دعاء المغرب 26 شعبان ومن أفضل صيغ الدعاء للمغفرة :

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 

اللهم صل على محمد وآله، وشفع في خطاياي كرمك وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك، وابسط علي طولك وجللني بسترك وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه.

دعاء المغرب 26 شعبان للمغفرة

ومن أفضل صيغ دعاء المغرب للمغفرة والتوبة عند سماع الأذان الذي أوصى به النبي الله صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه، فهو دعاء يغفر الله عز وجل ذنوب قائله، وصيغته: 

«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا».

دعاء المغرب لمغفرة الذنوب

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يردّ عنك دعائي. ويقطع منك رجائي، ويطيل في سخط عنائي.

إلهي، إنَّك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحبُّ التوابين، فاقبل توبتي كما وَعَدت، واعفُ عن سيئاتي كما ضَمِنت، وأوجب لي محبتك كما شَرَطت، ولك يا رب شرطي ألَّا أعود في مكروهك، وضماني ألَّا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك.

أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه. توبة عبدٍ لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا. ولا موتًا ولا حياتًا ولا نشورًا.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يعقب الحسرة، يورث النّدم، ويحبس الرّزق. ويردّ الدّعاء، فاغفره لي، واعفُ عنّي إنّك أنت العفوّ الغفّار.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يمحق الحسنات، ويضاعف السّيّئات. ويحلّ النّقمات، ويغضبك يا ربّ، اللهمّ اغفره لي. وتغمّدني برحمتك، يا أرحم الرّاحمين.

اللهمَّ أنت الملك لا إله إلَّا أنت، وأنا عبدك لُمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلَّا أنت، واصرف عنّي سيِّئها لا يصرف عنّي سيِّئها إلَّا أنت، لبَّيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشرُّ ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.

دعاء المغفرة المستجاب

  • اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر.
  • اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب أذنبته ولكل معصية ارتكبتها.. فأغفر لي يا أرحم الراحمين، اللهم مغفرتك من أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي.
  • أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك رب أدخلني مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.
  • اللهمّ إنّي أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدّنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك.
  • اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه نصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنّا وعن جميع المسلمين.
  • اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منّا وأحسن قبوله ،وما كان من تفريط أو تقصير وتضييع فتجاوز عنه بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم إن في قلوبنا من الحاجات لا يقضيها أحدً سواك؛ فأقضها لنا ،والهمنا رشدنا، واشفنا واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا واعتق رقابنا من النار ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا والمسلمين.
دعاء المغرب يوم 26 شعبان دعاء المغرب 26 شعبان للمغفرة دعاء المغرب لمغفرة الذنوب دعاء المغرب دعاء دعاء المغفرة المستجاب الدعاء

