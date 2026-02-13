قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه
وفاة 15 طفلا في إسرائيل بسبب مرض شديد العدوى
تكريم خالد الصاوي وريهام عبد الغفور بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
25%.. تجارية الجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان
تجاوز بغيض.. بن غفير يقتحم سجن عوفر وينكل بالأسرى الفلسطينيين | شاهد
بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري
مصادر لـ صدى البلد: محمود أباظة وفخري عبد النور ومحمد سرحان يطعنون ضد شرعية السيد البدوي
دار الإفتاء: نجاة أبوي النبي هو القول الحق على مر العصور
الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة بالدوري السعودي
سيد فؤاد: محمود حميدة الأب الروحي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
جميل مزهر: بناء قيادة وطنية فلسطينية موحدة تضم مختلف الفصائل أمر ضروري
بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء يمكن 5000 شركة ناشئة لتوظيف 500 ألف شاب
حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى الشرق الأوسط .. تفاصيل

عبد الخالق صلاح

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها،  حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية إبرام اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل، فإنه لوّح بتداعيات مؤلمة جدًا في حال فشل طهران في التوصل إلى اتفاق، وذلك غداة محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلف الأبواب المغلقة حول الملف الإيراني. ووجّه ترامب إشارات متباينة جمعت بين الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران والتلويح بالخيار العسكري، مشددًا على ضرورة استمرار المفاوضات لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق أم لا.

وأوضح التقرير، أنه تزامنًا مع انتظار العالم جولة مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تحرك أكبر حاملة طائرات في العالم من البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط، وهي الحاملة USS Gerald R. Ford، التي ستنضم إلى حاملة الطائرات USS Abraham Lincoln وثلاث مدمرات كانت قد وصلت إلى المنطقة قبل أكثر من أسبوعين، في خطوة وُصفت بالتصعيدية لإجراء المفاوضات مع إيران تحت تهديد الضربة العسكرية المتوقعة.

وفي الوقت الذي حذرت فيه روسيا والصين من الخيار العسكري ضد إيران، شدد مسؤول إيراني بارز على أن أي حرب في المنطقة لن تبقى محدودة، وقد تفضي إلى إغلاق مضيق هرمز، بما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة والعالم وأمن الطاقة الدولي. وفي ختام التقرير، أشار مراقبون إلى أن الرهان يبقى على تغليب صوت العقل داخل الإدارة الأمريكية لحسم الملف عبر المفاوضات، في ظل ضغوط الوسطاء لمنع اندلاع حرب جديدة قد تؤثر بشكل كبير على دول المنطقة، مع استمرار تحركات إسرائيلية تحرض علنًا على توجيه ضربة لإيران لإجهاض برنامجها النووي وإنهاء مشروعها في إنتاج الصواريخ الباليستية.

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

لقاء الخميسي تتحدث عن دعم داليا مصطفى في أزمتها مع أوسا

مهرجان الأقصر يرفع شعار "يوسف شاهين.. حدوتة مصرية" للاحتفاء بمئويته

خالد الصاوي بالزي الفرعوني فى المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

