حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى الشرق الأوسط .. تفاصيل

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية إبرام اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل، فإنه لوّح بتداعيات مؤلمة جدًا في حال فشل طهران في التوصل إلى اتفاق، وذلك غداة محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلف الأبواب المغلقة حول الملف الإيراني. ووجّه ترامب إشارات متباينة جمعت بين الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران والتلويح بالخيار العسكري، مشددًا على ضرورة استمرار المفاوضات لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق أم لا.

وأوضح التقرير، أنه تزامنًا مع انتظار العالم جولة مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تحرك أكبر حاملة طائرات في العالم من البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط، وهي الحاملة USS Gerald R. Ford، التي ستنضم إلى حاملة الطائرات USS Abraham Lincoln وثلاث مدمرات كانت قد وصلت إلى المنطقة قبل أكثر من أسبوعين، في خطوة وُصفت بالتصعيدية لإجراء المفاوضات مع إيران تحت تهديد الضربة العسكرية المتوقعة.

وفي الوقت الذي حذرت فيه روسيا والصين من الخيار العسكري ضد إيران، شدد مسؤول إيراني بارز على أن أي حرب في المنطقة لن تبقى محدودة، وقد تفضي إلى إغلاق مضيق هرمز، بما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة والعالم وأمن الطاقة الدولي. وفي ختام التقرير، أشار مراقبون إلى أن الرهان يبقى على تغليب صوت العقل داخل الإدارة الأمريكية لحسم الملف عبر المفاوضات، في ظل ضغوط الوسطاء لمنع اندلاع حرب جديدة قد تؤثر بشكل كبير على دول المنطقة، مع استمرار تحركات إسرائيلية تحرض علنًا على توجيه ضربة لإيران لإجهاض برنامجها النووي وإنهاء مشروعها في إنتاج الصواريخ الباليستية.