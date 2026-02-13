النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع مصور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ادعت خلاله مالكة حساب يُدعى (wizz_mino) تعرضها لمحاولة خطف وتتبع بميدان عبد المنعم رياض من قِبل مجهول، موجهة رسائل تحذيرية للفتيات من ارتياد المنطقة.



وأسفرت التحريات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة المزعومة عن عدم صحة تلك الادعاءات؛ إذ تبين عدم حدوث أية مضايقات أو محاولات خطف على النحو الوارد بالمقطع المتداول.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها؛ وباستجواب المتهمة الظاهرة بالمقطع والمسؤولة عن الحساب المشار إليه، ومواجهتها بما ثبت من الاطلاع على محتوى آلات التسجيل بمحيط المكان، أقرت في حضور دفاعها باختلاقها تلك الرواية على خلاف الحقيقة.



وأقرت بأنها تعمل في مجال التصميم المرئي، وتهتم بمجال الكتابة وتأليف القصص الروائية، وأنها اختلقت الواقعة كاملة، ونشرت المقطع بزعم التوعية ضد التحرش، مستغلة اهتمام الرأي العام بمثل هذا النوع من الجرائم.



وأمرت النيابة العامة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة، فعُثر بذاكرته على مقاطع الفيديو الأصلية المجزأة التي استعانت بها في إعداد المقطع المنشور.



وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين المواطنين، وجارٍ استكمال التحقيقات.



وطالبت النيابة العامة بضرورة تحري الدقة فيما يُنشر أو يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء ادعاءات مختلقة تستهدف الربح المادي على حساب أمن المجتمع واستقراره.