الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

من 10 جنيهات إلى الآلاف.. قائمة أسعار فوانيس رمضان 2026

عبد العزيز جمال

أسعار فوانيس رمضان 2026 يبحث الكثيرون مع اقتراب الشهر الفضيل عنها حيث شهدت ارتفاعًا طفيفا مقارنة بالعام الماضي، نتيجة زيادة تكلفة الخامات المستخدمة في التصنيع، إلى جانب ارتفاع أسعار النقل والمواصلات، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع داخل الأسواق.

ومع بدء العد التنازلي لقدوم شهر رمضان، تزايد البحث عن أسعار فوانيس رمضان 2026، وأشكال فوانيس رمضان الجديدة، وسعر فانوس رمضان كبير، في ظل تنوع كبير في المقاسات والخامات والتصميمات التي تناسب جميع الأذواق والفئات.
 

تنوع كبير في فوانيس رمضان 2026

تشهد فوانيس رمضان 2026 تنوعًا لافتًا من حيث الأحجام والأشكال، حيث تختلف الأسعار من منطقة لأخرى وفقًا لعدة عوامل، أبرزها تكلفة النقل وموقع البيع. 

وتستقبل محلات فوانيس رمضان 2026 إقبالًا كثيفًا من المواطنين، خاصة مع حرص الأسر على شراء الفوانيس للأطفال لإدخال أجواء من السعادة والبهجة مع بداية الشهر الفضيل.

وتتنوع الفوانيس بين الأحجام الصغيرة المناسبة للأطفال، والفوانيس المتوسطة التي تُستخدم للزينة داخل المنازل، وصولًا إلى الفوانيس الكبيرة المخصصة للديكور أو تعليقها في الشوارع والمحال.

أشكال فوانيس رمضان الجديدة

يحرص الكثيرون على التعرف على أشكال فوانيس رمضان الجديدة قبل الشراء، حيث ظهرت هذا العام تصميمات مبتكرة تجمع بين الطابع التراثي واللمسات العصرية.

 وتتنوع الأشكال بين الفوانيس التقليدية المزخرفة، والفوانيس المصنوعة من المعدن أو الخشب أو الأكريليك، إلى جانب الفوانيس المزودة بإضاءة ليد وأغانٍ رمضانية مثل «وحوي يا وحوي»، فضلًا عن الرسومات والزخارف المستوحاة من الأجواء الرمضانية.

أسعار فوانيس رمضان 2026 في الأسواق

تختلف أسعار فوانيس رمضان 2026 حسب الخامة والحجم ونوع الفانوس، إذ كلما زاد الحجم أو زادت الإضافات مثل الإضاءة أو الصوت ارتفع السعر. وتبدأ أسعار الفوانيس من مستويات بسيطة تناسب الأطفال، وتصل إلى آلاف الجنيهات للفوانيس الكبيرة والديكورية.

وجاءت أسعار فوانيس رمضان 2026 المتداولة في المحلات على النحو التالي:

- يصل سعر فانوس رمضان صغير ميدالية ما بين 10 إلى 50 جنيهًا
- يتراوح سعر فانوس رمضان متوسط الحجم ما بين 150 إلى 300 جنيه
- سعر فانوس رمضان معدن يصل إلى 395 جنيهًا
- سعر فانوس رمضان مزود بأغنية وحوي يا وحوي يصل إلى 220 جنيهًا
- سعر فانوس ذهبي معدني كبير مزخرف بإضاءة ليد يصل إلى 550 جنيهًا
- سعر فانوس ديكور رمضان بإضاءة ولمسة ثلجية يصل إلى 460 جنيهًا
- سعر فانوس رمضان مخصص للتزيين يصل إلى 280 جنيهًا
- سعر فانوس رمضان مضيء بارتفاع 40 سم يصل إلى 200 جنيه
- سعر فانوس رمضان معدن مزود بشمعة يصل إلى 249 جنيهًا

أسعار فوانيس رمضان 2026 كبيرة الحجم

تشهد أسعار فوانيس رمضان 2026 كبيرة الحجم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تبدأ من نحو 500 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه أو أكثر، خاصة الفوانيس الضخمة المستخدمة في تزيين الشوارع والميادين.
 

وجاءت أبرز أسعار الفوانيس الكبيرة كالتالي:

- سعر فانوس رمضان معدني مزخرف بإضاءة ليد متغيرة الألوان يصل إلى 599 جنيهًا
- سعر فانوس رمضان معدني بطول 70 سم يصل إلى 1000 جنيه
- سعر فانوس رمضان نحاسي بلمبة واحدة باللون الذهبي يصل إلى 1100 جنيه
- سعر فانوس رمضان ستانلس ذهبي شكل تاج مع لمبة ليد أبيض 12 وات يصل إلى 1500 جنيه
- سعر فانوس رمضان كبير مصنوع من المعدن بطول 1.25 متر متعدد الألوان يصل إلى 3200 جنيه.

إقبال مبكر مع اقتراب رمضان

ويؤكد تجار أن الإقبال على شراء فوانيس رمضان 2026 بدأ مبكرًا هذا العام، مع توقعات بزيادة الطلب خلال الأيام المقبلة، خاصة على الفوانيس متوسطة السعر التي تناسب الاستخدام المنزلي، وسط تنوع كبير يتيح خيارات متعددة تلائم جميع الميزانيات.


 

