جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر

تفصلنا أسابيع قليلة على حلول شهر رمضان الكريم 2026، وارتفعت- في هذا الإطار- مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن أسعار فوانيس رمضان 2026، فيعد الفانوس من أبرز الطقوس الخاصة بهذا الشهر الكريم الذي ينفرد بمظاهر احتفالية خاصة تختلف من بلد إلى آخر، حيث اعتاد المصريون على إنارة شوارعهم بالفوانيس، بمختلف الألوان والأحجام، وعلى مدار أعوام وقرون مضت.

أسعار فوانيس رمضان الديكور والزينة

ـ فوانيس رمضان الزجاجية الأنيقة، تبدأ أسعارها من 165 جنيهًا وتصل إلى 1500 جنيه.

ـ فوانيس رمضان الخرز والكريستال، تتراوح أسعارها بين 45 جنيهًا و 450 جنيهًا.

ـ فوانيس رمضان الخيامية قماش، تبدأ أسعارها من 15 جنيهًا للقطع الصغيرة، وتصل إلى 600 جنيه للأحجام الكبيرة.

ـ فوانيس رمضان الخرز المصنوعة يدويًا، تتراوح أسعارها بين 265 و1000 جنيه.

أسعار فوانيس رمضان 2026

ـ فوانيس رمضان الصغيرة دون أغاني، يتراوح سعرها بين 30 و80 جنيهًا.

ـ فوانيس رمضان الميداليات والتعليقات الصغيرة يتراوح سعرها بين 10 و30 جنيهًا.

ـ فوانيس رمضان الشخصيات الكرتونية، تبدأ أسعارها من 120 جنيهًا، وتصل إلى 550 جنيهًا.

ـ فوانيس رمضان المتوسطة مع إضاءة وأغاني، يتراوح سعرها بين 100 و250 جنيهًا.

أسعار فوانيس رمضان المعدنية التقليدية

ـ فوانيس رمضان النحاسية للزينة، يصل سعر الطقم المكون من مبخرة وشمعدان وفانوس إلى 1000 جنيه، بينما يصل سعر طقم آخر أكبر إلى 2000 جنيه.

ـ فوانيس رمضان المعدنية التقليدية، تبدأ أسعارها من 65 جنيهًا وتصل إلى 120 جنيهًا.

أسعار فوانيس رمضان الخشبية

ـ فوانيس رمضان الصغيرة حجم مكتبي، يتراوح سعرها بين 60 و150 جنيهًا.

ـ فوانيس رمضان الميداليات والقطع الصغيرة، يتراوح سعرها بين 25 و50 جنيهًا.

ـ فوانيس رمضان الكبيرة للمداخل، تبدأ أسعارها من 500 جنيه وتصل إلى 900 جنيه.

ـ فوانيس رمضان المتوسطة مع إضاءة وزخارف، يتراوح سعرها بين 180 و450 جنيهًا.

أسعار فوانيس رمضان عصرية ومبتكرة

ـ فوانيس رمضان على شكل تلفاز، يتوفر موديل بسعر 2600 جنيه وآخر يصل سعره إلى 3150 جنيهًا.

ـ فوانيس رمضان بإضاءة LED، تتراوح أسعارها بين 200 و 1150 جنيهًا.