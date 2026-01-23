قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي
الدردير: الأهلي والله يا جماعة فرقة جبارة وهتكسب افريقيا من بدري كمان
متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل
كرة القدم النسائية| الأهلي يهزم البنك الأهلي بـ 4 أهداف في الدوري
سلامة داود: “إمام الإنسانية” قراءة عميقة في البعد الإنساني لـ شيخ الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر

أسعار فوانيس رمضان 2026
أسعار فوانيس رمضان 2026
خالد يوسف

تفصلنا أسابيع قليلة على حلول شهر رمضان الكريم 2026، وارتفعت- في هذا الإطار- مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن أسعار فوانيس رمضان 2026، فيعد الفانوس من أبرز الطقوس الخاصة بهذا الشهر الكريم الذي ينفرد بمظاهر احتفالية خاصة تختلف من بلد إلى آخر، حيث اعتاد المصريون على إنارة شوارعهم بالفوانيس، بمختلف الألوان والأحجام، وعلى مدار أعوام وقرون مضت.

أسعار فوانيس رمضان الديكور والزينة

ـ فوانيس رمضان الزجاجية الأنيقة، تبدأ أسعارها من 165 جنيهًا وتصل إلى 1500 جنيه.

ـ فوانيس رمضان الخرز والكريستال، تتراوح أسعارها بين 45 جنيهًا و 450 جنيهًا.

ـ فوانيس رمضان الخيامية قماش، تبدأ أسعارها من 15 جنيهًا للقطع الصغيرة، وتصل إلى 600 جنيه للأحجام الكبيرة.

ـ فوانيس رمضان الخرز المصنوعة يدويًا، تتراوح أسعارها بين 265 و1000 جنيه.

أسعار فوانيس رمضان 2026

ـ فوانيس رمضان الصغيرة دون أغاني، يتراوح سعرها بين 30 و80 جنيهًا.

ـ فوانيس رمضان الميداليات والتعليقات الصغيرة يتراوح سعرها بين 10 و30 جنيهًا.

ـ فوانيس رمضان الشخصيات الكرتونية، تبدأ أسعارها من 120 جنيهًا، وتصل إلى 550 جنيهًا.

ـ فوانيس رمضان المتوسطة مع إضاءة وأغاني، يتراوح سعرها بين 100 و250 جنيهًا.

أسعار فوانيس رمضان المعدنية التقليدية

ـ فوانيس رمضان النحاسية للزينة، يصل سعر الطقم المكون من مبخرة وشمعدان وفانوس إلى 1000 جنيه، بينما يصل سعر طقم آخر أكبر إلى 2000 جنيه.

ـ فوانيس رمضان المعدنية التقليدية، تبدأ أسعارها من 65 جنيهًا وتصل إلى 120 جنيهًا.

أسعار فوانيس رمضان الخشبية

ـ فوانيس رمضان الصغيرة حجم مكتبي، يتراوح سعرها بين 60 و150 جنيهًا.

ـ فوانيس رمضان الميداليات والقطع الصغيرة، يتراوح سعرها بين 25 و50 جنيهًا.

ـ فوانيس رمضان الكبيرة للمداخل، تبدأ أسعارها من 500 جنيه وتصل إلى 900 جنيه.

ـ فوانيس رمضان المتوسطة مع إضاءة وزخارف، يتراوح سعرها بين 180 و450 جنيهًا.

أسعار فوانيس رمضان عصرية ومبتكرة

ـ فوانيس رمضان على شكل تلفاز، يتوفر موديل بسعر 2600 جنيه وآخر يصل سعره إلى 3150 جنيهًا.

ـ فوانيس رمضان بإضاءة LED، تتراوح أسعارها بين 200 و 1150 جنيهًا.

جميع الأنواع والأحجام فوانيس رمضان 2026 أسعار فوانيس رمضان 2026 شهر رمضان الكريم 2026 الفوانيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026

ترشيحاتنا

محمد شحاتة والسيد

بعد تجديد عقده.. محمد شحاتة برفقة محمد السيد في ظهور لافت

محمد السيد

مينا ماهر لـ محمد السيد :مبروك عليك الزمالك

لاعبي الأهلي

دوري أبطال أفريقيا| الأهلي يصل ستاد برج العرب لمواجهة يانج أفريكانز

بالصور

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد