قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دنيا بطمة تدخل فى نوبة بكاء أثناء الحديث عن فترة حبسها بالسجن
شمس البارودي تكشف لحظات الرعب.. كيف أنقذتها وليمة الفقراء من حادث مروع؟
عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 وموعد بداية الشهر فلكيًا
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآلة حادة بتظاهرة للأكراد
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 وموعد بداية الشهر فلكيًا

عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 وموعد بداية الشهر فلكيًا
عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 وموعد بداية الشهر فلكيًا
عبد الفتاح تركي

عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 .. تفصلنا أيام قليلة عن استقبال شهر رمضان 2026، الشهر المبارك الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب المسلمين في مختلف أنحاء العالم، حيث تتجدد فيه الروح، وتسمو النفوس بمعاني الصيام والقيام، ويزداد الإقبال على الطاعات والعبادات، في أجواء إيمانية يسودها الخشوع والسكينة، ويحرص خلالها المسلمون على الاستعداد النفسي والروحي لاستقبال هذا الضيف الكريم بما يليق بفضله ومكانته.

ويتصدر البحث عن عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 اهتمامات المواطنين خلال الأيام الحالية، بالتزامن مع اقتراب حلول الشهر الفضيل، إذ يسعى الكثيرون لمعرفة مدة الصيام اليومية، وموعد بداية الشهر ونهايته، استعدادًا لتنظيم أوقات العمل والعبادة والحياة اليومية خلال أيام الصيام.

واقرأ أيضًا:

موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية

شهر رمضان 2026 وأهميته للمسلمين

يمثل شهر رمضان 2026 فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله، حيث يجمع بين الصيام الذي يعد ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، وبين قيام الليل وتلاوة القرآن وكثرة الدعاء، وهو شهر تتجلى فيه معاني الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ويحرص فيه المسلمون على الإكثار من الأعمال الصالحة، وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

ومع اقتراب الشهر الكريم، تزداد وتيرة البحث عن التفاصيل الفلكية المرتبطة به، خاصة موعد بدايته وعدد ساعات الصيام، نظرًا لتأثيرها المباشر على نمط الحياة اليومية، سواء على مستوى العبادات أو الأنشطة المختلفة.

متى يبدأ شهر رمضان 2026 فلكيًا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 1447 هجريًا يبدأ يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن تستمر أيامه لمدة 30 يومًا، وفقًا للتقديرات المبدئية، ومن المنتظر أن يتم تحري هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، وذلك لحسم الموعد النهائي لبداية الصيام وفقًا للرؤية الشرعية المعتمدة.

موعد شهر رمضان 2026

وتُعد عملية استطلاع الهلال خطوة أساسية لتحديد بداية الشهر الكريم، حيث تعتمد الجهات المختصة على الرؤية الشرعية إلى جانب الحسابات الفلكية، بما يضمن دقة الإعلان الرسمي عن أول أيام شهر رمضان، وهو ما يترقبه المسلمون بشغف في مختلف الدول.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2026

تشير التقديرات الفلكية إلى أن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2026 سيتراوح بين 12 و13 ساعة يوميًا في معظم الدول العربية، حيث تكون ساعات الصيام أقل نسبيًا في الأيام الأولى من الشهر، ثم تزداد تدريجيًا مع تقدم أيام رمضان، ليكون آخر أيام الشهر هو الأطول من حيث مدة الصيام.

ويعود هذا التفاوت في عدد ساعات الصيام إلى موقع شهر رمضان في فصل الشتاء وبداية الربيع، حيث تكون ساعات النهار أقصر مقارنة بأشهر الصيف، وهو ما يجعل مدة الصيام هذا العام معتدلة نسبيًا، الأمر الذي يخفف من مشقة الصيام لدى الكثيرين، خاصة كبار السن وأصحاب الأعمال الشاقة.

نهاية شهر رمضان وموعد عيد الفطر 2026

تشير التقديرات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك من المتوقع أن يوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026، مع احتمالية وجود اختلاف بسيط في الموعد النهائي حسب الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، وهو ما يتم الإعلان عنه رسميًا في حينه من الجهات المختصة.

ويمثل عيد الفطر نهاية شهر الصيام، وبداية أيام الفرح والاحتفال، حيث يجتمع المسلمون لأداء صلاة العيد، وتبادل التهاني، وإظهار مظاهر البهجة بعد شهر كامل من الصيام والعبادة.

مشروبات على مرضى الضغط تجنبها خلال شهر رمضان

الاستعداد الروحي لاستقبال شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان 2026، يحرص المسلمون على تهيئة قلوبهم وأرواحهم لاستقباله، من خلال الإكثار من الدعاء، وتجديد النية، والاستعداد للالتزام بالطاعات، لما لهذا الشهر من فضل عظيم وأثر كبير في تهذيب النفوس وتقوية الصلة بالله.

ويُعد الدعاء من أهم العبادات التي يحرص المسلمون على الإكثار منها قبل دخول الشهر الكريم، طلبًا للتوفيق في الصيام والقيام، وسعيًا لنيل الأجر والثواب.

أدعية مستحبة مع دخول شهر رمضان

يكثر المسلمون من ترديد الأدعية مع اقتراب شهر رمضان، ومن أبرز الأدعية المستحبة الآتية.
اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال.
اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وتقبل منا صالح الأعمال.
اللهم اجعل رمضان شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار.
اللهم ارزقنا فيه تلاوة القرآن وصدق العبادة.
اللهم لا تجعلنا من المحرومين من خير هذا الشهر.

وتعكس هذه الأدعية شوق المسلمين لاستقبال شهر رمضان، وسعيهم لاغتنام أيامه ولياليه في الطاعة والعبادة، بما يحقق لهم السكينة والطمأنينة، ويقربهم من الله عز وجل.

قائمة أكلات لشهر رمضان 2025

وفي ظل اقتراب شهر رمضان 2026، يستمر اهتمام المواطنين بمعرفة عدد ساعات الصيام وموعد بداية الشهر ونهايته، استعدادًا لاستقبال هذا الشهر الكريم بما يحمله من نفحات إيمانية وفرص عظيمة للتقرب إلى الله، في أجواء تسودها الروحانية والتراحم.

عدد ساعات الصيام عدد ساعات الصيام في رمضان عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 كم ساعة صيام رمضان 2026 موعد شهر رمضان 2026 بداية رمضان 2026 فلكيًا أول يوم رمضان 2026 موعد عيد الفطر 2026 شهر رمضان 1447 هجريًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

قطع المياه

قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدا.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

القانوية العامة

رفعت فياض: نظام البكالوريا الجديد مطروح خيارا تعليميا وليس بديلاً إجباريًا

الإنترنت

برلمانية: غضب شعبي متصاعد من أسعار الإنترنت.. المواطن دفع ثمن التطوير دون تحسن في الخدمة

السد الإثيوبي

محلل سياسي: ترامب يسعى لإحياء الوساطة الأمريكية في ملف السد الإثيوبي

بالصور

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد