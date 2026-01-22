قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
رقم غير مسبوق.. السياحة المصرية تحطم الأرقام وتصل لـ19 مليار دولار بفضل السياحة الثقافية

محمد عثمان
محمد البدوي

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إن قطاع السياحة المصرية حقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث وصلت عائدات السياحة لأول مرة إلى نحو 19 مليار دولار، مؤكدًا أن السياحة الثقافية لعبت الدور الأكبر في هذا النجاح اللافت.

 قاطرة رئيسية لجذب السائحين

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» المذاع عبر قناة المحور، وتقدمه الإعلامية ماجدة المهدي، أن صناعة السياحة في مصر لم تشهد طوال تاريخها ما تحقق خلال العام الحالي، لا سيما على مستوى السياحة الثقافية التي أصبحت قاطرة رئيسية لجذب السائحين من مختلف دول العالم.


وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد أن أعداد السائحين الوافدين خلال هذا العام تجاوزت نسبة 100% مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعد إنجازًا استثنائيًا يعكس حجم التطور الذي شهده القطاع، مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة تضافر عدة عوامل مهمة.

 افتتاح المتحف المصري

وأشار عثمان إلى أن من أبرز هذه العوامل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بأنه أيقونة المتاحف في العالم، إلى جانب الاكتشافات الأثرية المتتالية، وتحويل مدينة الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح، فضلًا عن المبادرات الرئاسية الداعمة للسياحة، وما شهدته الدولة المصرية من طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية.

 خريطة السياحة العالمية 

وأكد أن هذه الإنجازات تعكس رؤية الدولة في وضع السياحة على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومي، مشددًا على أن السياحة الثقافية ستظل ركيزة أساسية في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية خلال السنوات المقبلة.

