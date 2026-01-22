رقم غير مسبوق.. السياحة المصرية تحطم الأرقام وتصل لـ19 مليار دولار بفضل السياحة الثقافية

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إن قطاع السياحة المصرية حقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث وصلت عائدات السياحة لأول مرة إلى نحو 19 مليار دولار، مؤكدًا أن السياحة الثقافية لعبت الدور الأكبر في هذا النجاح اللافت.

قاطرة رئيسية لجذب السائحين

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» المذاع عبر قناة المحور، وتقدمه الإعلامية ماجدة المهدي، أن صناعة السياحة في مصر لم تشهد طوال تاريخها ما تحقق خلال العام الحالي، لا سيما على مستوى السياحة الثقافية التي أصبحت قاطرة رئيسية لجذب السائحين من مختلف دول العالم.



وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد أن أعداد السائحين الوافدين خلال هذا العام تجاوزت نسبة 100% مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعد إنجازًا استثنائيًا يعكس حجم التطور الذي شهده القطاع، مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة تضافر عدة عوامل مهمة.

افتتاح المتحف المصري

وأشار عثمان إلى أن من أبرز هذه العوامل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بأنه أيقونة المتاحف في العالم، إلى جانب الاكتشافات الأثرية المتتالية، وتحويل مدينة الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح، فضلًا عن المبادرات الرئاسية الداعمة للسياحة، وما شهدته الدولة المصرية من طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية.

خريطة السياحة العالمية

وأكد أن هذه الإنجازات تعكس رؤية الدولة في وضع السياحة على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومي، مشددًا على أن السياحة الثقافية ستظل ركيزة أساسية في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية خلال السنوات المقبلة.