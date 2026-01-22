قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
25 شركة سياحة مصرية تشارك في معرض الفيتور الأسباني

غرفة السياحة
غرفة السياحة
محمد الاسكندرانى

 تشارك غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بصورة قوية في معرض السياحة الدولي الفيتور " FITUR 2026 " بالعاصمة الإسبانية مدريد في دورته الـ 46 , يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي علي التواجد القوي للغرفة وشركات السياحة بكافة المعارض السياحية الكبرى والمشاركة بجهد كبير في دعم جهود وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص لزيادة معدلات التدفق السياحي والنمو على كافة المقاصد المصرية.

شركات السياحة تشارك في الفيتور الأسباني 

وتتمثل مشاركة الغرفة في هذا المعرض الذي يعد من أهم المعارض السياحية الكبرى في العالم , في صورتين مهمتين , الأولى في وفد الغرفة الذي يضم كل من كريم المنباوي رئيس لجنة السياحة الخارجية وتامر الشاعر رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات , وإيناس الهلالي مديرة قسم السياحة الخارجية بالغرفة.

 ويشارك أعضاء الوفد في اللقاءات التي تعقد علي هامش البورصة للشرح المستفيض للتطورات التي تشهدها السياحة المصرية وجهود الوزارة والقطاع الخاص لتقديم كافة التسهيلات أمام الحركة السياحية الوافدة , كما يعقد كل من المنباوي والشاعر عدة لقاءات مع ممثلي عدد من الجهات والهيئات السياحية من كافة الدول المشاركة بالمعرض

أما الجزء الثاني والمهم بمشاركة الغرفة يتمثل في أن الغرفة قامت بحجز جناح خاص بها ضمن الأجنحة المشاركة بالجناح المصري , وتتمثل أهمية هذا الجناح أولا في استضافة لقاءات وفد الغرفة , وثانيا أن الغرفة توفر هذا الجناح لكافة شركات السياحة المتواجدة بالغرفة والتي لم تتمكن من حجز جناح مستقل خاص بها , وتقوم الغرفة بتوفير الجناح لاستضافة لقاءات تلك الشركات مع نظرائها حفاظا دعما لجهودهم وتوفير الأجواء لنجاح مشاركة تلك الشركات , وتقوم إيناس الهلالي بتنسيق مواعيد حجز الجناح للشركات طبقا للمواعيد التي يتم حجزها وأولوية التقدم للحجز

ولا تقتصر مشاركة الغرفة وشركات السياحة على هذا إنما تمتد الي وجود حوالي 25 جناح حجزته شركات السياحة بالجناح المصري تقوم من خلال تلك الأجنحة بعقد لقاءات مع نظرائهم ، واستضافة كبار مسؤولي منظمي الرحلات حول العالم لمساندة الجهود الرامية لزيادة معدلات التدفق السياحي ، كما تقوم الغرفة من خلال جناحها وأجنحة الشركات بتوفير المواد اللازمة للدعاية للسياحة المصرية وأنماطها المختلفة.

FITUR FITUR 2026 غرفة شركات السياحة السياحة سياحة

