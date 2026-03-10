قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاستثمار: تعزيز الإصلاحات الاقتصادية لتوسيع قاعدة الاستثمار والصادرات

ولاء عبد الكريم

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية وزارية ضمن حفل السحور السنوي لمؤسسة Dcode للاستشارات، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وأدار الجلسة المهندس علي الشريعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC.
أكد الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات والصادرات من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية ومؤسسية مستمرة، موضحًا أن بعض آثار هذه الإصلاحات تظهر على المدى القصير، بينما تواصل الدولة جهودها لضمان استدامة الإصلاح وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار الدكتور فريد إلى أن نجاح السياسات الاقتصادية لا يُقاس بجذب الاستثمارات الكبرى فقط، بل بخلق بيئة تنافسية عادلة لجميع المستثمرين، خاصة صغار ومتوسطي المستثمرين، مؤكدًا على تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات بما يُمكن المستثمر من الحصول على الخدمات بسهولة ودون تعقيدات، إضافة إلى تسريع التحول الرقمي وخفض الاعتماد على التدخلات البشرية.
 

وشدد الوزير على أهمية التكامل بين وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة لضمان تنفيذ إجراءات متسقة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع تعزيز استراتيجية التواصل مع مجتمع الأعمال من خلال لقاءات دورية بين المجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية، بما يتيح توحيد الرسائل ومناقشة التحديات، فضلًا عن دعم منظومة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة لمواجهة التحولات التكنولوجية والاقتصادية العالمية المتسارعة.

