البنك الأوروبي يوافق على تمويل بـ475 مليون دولار لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن

وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم قرض بقيمة 475 مليون دولار لتمويل جزء من مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان وعدد من المحافظات، وهو المشروع الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى نحو 6 مليارات دولار.

وحسب بيانات البنك، فإن التمويل سيمنح لشركة مشروع الناقل الوطني، وهو ائتلاف يضم شركتي Meridiam وSUEZ، للمساهمة في تنفيذ المشروع الذي يُعد أحد أكبر مشروعات المياه في الأردن.

وسيحصل المشروع على تمويل ميسر إضافي من خلال صندوق الشراكة عالية الأثر للعمل المناخي (HIPCA)، بمساهمات دولية تشمل 30 مليون دولار من كندا و7 ملايين يورو من فنلندا.

ويستهدف المشروع توفير نحو 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، بما يغطي قرابة 40% من احتياجات الأردن المائية بحلول عام 2030، في ظل أزمة شح المياه التي تعاني منها البلاد.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة تحلية مياه في مدينة العقبة بطاقة إنتاجية 300 مليون متر مكعب سنوياً، إلى جانب إنشاء خط ناقل بطول 438 كيلومتراً لنقل المياه المحلاة إلى عمّان وعدد من المحافظات، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 281 ميغاواط لتغذية المشروع بالطاقة.

ويُنفذ المشروع وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة ثم النقل (DBFMOT) ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص، وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع وزارة المياه والري الأردنية.

ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط على المياه الجوفية وتعزيز استدامة الموارد المائية، في ظل التغيرات المناخية والنمو السكاني، إلى جانب دعم إمدادات المياه للاستخدامات المنزلية والأنشطة الاقتصادية.